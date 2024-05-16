https://ria.ru/20240516/terakt-1946471735.html
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе" - РИА Новости, 16.05.2024
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Басманный суд Москвы арест на три месяца еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T16:37
2024-05-16T16:37
2024-05-16T16:52
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
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крокус сити холл
мухаммадсобир файзов
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Басманный суд Москвы арест на три месяца еще четырем фигурантам дела о теракте в "Крокус сити холле", передает корреспондент РИА Новости из зала суда."Ходатайства следствия удовлетворить, продлить обвиняемым Курбонову, Шарипзоде, Лутфуллои и Юсуфзоде меру пресечения в виде содержания под стражей на срок до 22 августа", - огласил решение судья Тимур Вахрамеев.Сегодня в первой половине дня суд продлил арест задержанным в Брянской области предполагаемым исполнителям теракта Далерджону Мирзоеву, Муродали Рачабализоде, Мухаммадсобиру Файзову и Шамсидину Фаридуни. Всех их запускали в зал заседаний отдельно.Рассмотрение же ходатайств о продлении меры пресечения Джумохону Курбонову, Мухаммаду Зоиру Шарипзоде, Назримаду Лутфуллои и Якубджону Юсуфзоде решили объединить в одно производство. Впервые фигуранты этого дела оказались в одном "аквариуме" суда, никто из них не возражал против этого. Основная часть слушания проходила в закрытом режиме.По данному делу в Москве были арестованы 12 обвиняемых в совершении теракта, повлекшего смерть, в составе организованной группы (пункт "б" части 3 статьи 205 УК РФ).Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, погибли 145 человек.
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Четверо обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" в здании суда
В суд привезли еще четверых обвиняемых по делу о теракте в "Крокусе" – для рассмотрения вопроса о продлении их ареста.
2024-05-16T16:37
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происшествия, москва, брянская область, россия, крокус сити холл, мухаммадсобир файзов
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Москва, Брянская область, Россия, Крокус Сити Холл, Мухаммадсобир Файзов
Суд продлил арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"
Суд продлил на 3 месяца арест четырем фигурантам дела о теракте в "Крокусе"