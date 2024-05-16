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В Рязанской области нашли закопанное тело мужчины, пропавшего после охоты - РИА Новости, 16.05.2024
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22:37 16.05.2024 (обновлено: 22:44 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/telo-1946550114.html
В Рязанской области нашли закопанное тело мужчины, пропавшего после охоты
В Рязанской области нашли закопанное тело мужчины, пропавшего после охоты - РИА Новости, 16.05.2024
В Рязанской области нашли закопанное тело мужчины, пропавшего после охоты
Тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов, сообщило следственное... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:37
2024-05-16T22:44
происшествия
рязань
россия
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону. "В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале. На охоту мужчина ушел 24 февраля со знакомыми, 2 марта в следственные органы поступило сообщение о его исчезновении. По данному факту было возбуждено дело об убийстве. Следствию удалось установить обстоятельства преступления. По версии управления, в феврале в Сапожковском районе местный предприниматель организовал для жителей Рязанской области и города Москвы незаконную коллективную охоту на лося. Во время её проведения житель Рязани 1970 года рождения несколько раз выстрелил из ружья вдоль стрелковой линии, застрелив лося и смертельно ранив одного из охотников. Затем мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты 1968 и 1980 годов рождения "вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю". Одному частнику охоты предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу, арестованы ещё два человека, сообщили в управлении. "Шестнадцатого мая в ходе проведения проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве указал конкретное место сокрытия тела потерпевшего, где оно было обнаружено участниками следственно-оперативной группы", - уточняет ведомство.
https://ria.ru/20240414/ubiystvo-1939924967.html
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происшествия, рязань, россия, рязанская область
Происшествия, Рязань, Россия, Рязанская область
В Рязанской области нашли закопанное тело мужчины, пропавшего после охоты

В Рязанской области нашли зарытое тело мужчины, пропавшего на охоте месяцы назад

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия
Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник криминалистического подразделения Следственного комитета РФ проводит следственные действия. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Тело жителя Рязани, который больше двух месяцев числился пропавшим без вести после охоты, нашли закопанным на полигоне бытовых отходов, сообщило следственное управление Следственного комитета РФ по региону.
"В ходе расследования уголовного дела обнаружено тело жителя Рязани, числившегося пропавшим без вести во время охоты", - сообщило ведомство в своём Telegram-канале.
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На охоту мужчина ушел 24 февраля со знакомыми, 2 марта в следственные органы поступило сообщение о его исчезновении. По данному факту было возбуждено дело об убийстве.
Следствию удалось установить обстоятельства преступления. По версии управления, в феврале в Сапожковском районе местный предприниматель организовал для жителей Рязанской области и города Москвы незаконную коллективную охоту на лося. Во время её проведения житель Рязани 1970 года рождения несколько раз выстрелил из ружья вдоль стрелковой линии, застрелив лося и смертельно ранив одного из охотников. Затем мужчина совместно с двумя участниками незаконной охоты 1968 и 1980 годов рождения "вывезли тело потерпевшего на полигон бытовых отходов, где закопали в землю".
Одному частнику охоты предъявлено обвинение в убийстве, он заключен под стражу, арестованы ещё два человека, сообщили в управлении.
"Шестнадцатого мая в ходе проведения проверки показаний на месте обвиняемый в убийстве указал конкретное место сокрытия тела потерпевшего, где оно было обнаружено участниками следственно-оперативной группы", - уточняет ведомство.
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