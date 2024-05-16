https://ria.ru/20240516/teksler-1946529429.html

Текслер: Челябинская область ведет строительство десяти школ

Текслер: Челябинская область ведет строительство десяти школ - РИА Новости, 16.05.2024

Текслер: Челябинская область ведет строительство десяти школ

Строительство двух школ завершит Челябинская область в 2024 году, также продолжается строительство еще восьми образовательных учреждений, сообщил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T20:12

2024-05-16T20:12

2024-05-16T20:12

челябинская область

магнитогорск

челябинск

алексей текслер

сергей бердников

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ЧЕЛЯБИНСК, 16 мая – РИА Новости. Строительство двух школ завершит Челябинская область в 2024 году, также продолжается строительство еще восьми образовательных учреждений, сообщил в четверг губернатор региона Алексей Текслер. "В этом году продолжаем масштабный проект строительства и модернизации школ в Челябинской области. Объемы и планы большие. Помогает нацпроект "Образование", активно вкладываем и областные средства. Хорошие школы востребованы везде: и в новых микрорайонах больших городов, и в небольших населенных пунктах. В 2024 году планируем завершить строительство новой школы в 34 микрорайоне Челябинска и школы №25 в Каслях", - написал глава региона в своем Telegram-канале. Он добавил, что также продолжается стройка сразу 8 образовательных учреждений области, в этом списке несколько крупных школ в новых районах Челябинска и пригороде, Магнитогорске, школы в поселках Увельском и Петропавловском. "Начнем в этом году еще две школы — в поселке Димитрова в Магнитогорске и в Чурилово в Челябинске", - пояснил Текслер. По его словам, школы не только строятся, но капитально ремонтируются. "Зачастую капитальные ремонты сродни новой стройке. За 2 прошлых года отремонтировали 28 школ региона. В этом году таких школ в списке 6 — тоже по всей области. Капитальный ремонт — это не только стены, кровля, пищеблоки. Это и новая мебель, лабораторное оборудование. Ставлю задачу, чтобы после капремонтов в школах появились центры детских инициатив, где школьники смогут творить, воплощать в жизнь свои идеи и проекты", - отметил он. Текслер добавил, что также важно после завершения учебного года своевременно начать подготовку школ к новому учебному году. "Такие объемы строительства и ремонтов не единичная история этого года, а системный подход к доступности и качеству образования в регионе", - сообщил глава региона. По словам главы города Магнитогорск Сергея Бердникова, новая школа на 1224 места строится в 147 микрорайоне. "Это будет самое большое учебное заведение в городе. Строительство идет по казанскому проекту. Здание будет состоять из четырех блоков: начальной школы, среднего и старшего звена, а также спортивной и административной части. По итогу всех работ на территории расположится современный многофункциональный спортивный кластер с футбольным полем, беговыми дорожками и спортплощадками", - сообщал он на своей странице в соцсети "ВКонтакте". По данным пресс-службы Каслинского муниципального района, в прошлом году активно шла работа по реконструкции здания школы №25, к началу нынешнего учебного года школа будет введена в эксплуатацию. Так, были выполнены работы по ремонту фасада, кровли, проведена реконструкция спортзала, проводится ремонт внутренних помещений, установлена новая котельная для отопления зданий самой школы и соседнего детского сад №5, уточняет пресс-служба. Здание школы, рассчитанное на 199 учащихся, позволит повысить комфортность предоставления образовательных услуг, поясняется в сообщении. "Глава региона в ходе визита проинспектировал строительство 25 школы, где твердо обозначил сроки начала учебного года 1 сентября", - сообщал на своей странице в соцсети "ВКонтакте" глава района Игорь Колышев.

https://ria.ru/20240515/posevnaya-1946080799.html

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магнитогорск

челябинск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

магнитогорск, челябинск, алексей текслер, сергей бердников