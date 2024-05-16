https://ria.ru/20240516/tayvan-1946417989.html

Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"

Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая" - РИА Новости, 16.05.2024

Россия подтвердила приверженность принципу "одного Китая"

Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает Тайвань его неотъемлемой частью и поддерживает действия КНР по защите своего суверенитета,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:09

2024-05-16T14:09

2024-05-16T14:09

в мире

тайвань

китай

россия

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает Тайвань его неотъемлемой частью и поддерживает действия КНР по защите своего суверенитета, говорится в совместном заявлении стран об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия. "Российская Сторона подтверждает приверженность принципу "одного Китая", признает, что Тайвань является неотъемлемой частью Китая, выступает против независимости Тайваня в какой бы то ни было форме, твердо поддерживает действия китайской стороны по защите собственного суверенитета и территориальной целостности, а также по объединению страны", - говорится в документе, опубликованном на сайте Кремля. Китайская сторона с другой стороны поддерживает усилия России по обеспечению безопасности и стабильности, национального развития и процветания, суверенитета и территориальной целостности, выступает против вмешательства извне в ее внутренние дела. Пекин считает Тайвань неотъемлемой частью КНР, а соблюдение принципа "одного Китая" - обязательным условием для других государств, желающих установить или сохранить дипломатические отношения с КНР. Принцип "одного Китая" и непризнание независимости Тайваня соблюдают в том числе и США, несмотря на то, что они поддерживают с Тайбэем тесные контакты в разных сферах и поставляют острову оружие. Пекин регулярно называет тайваньский вопрос самым чувствительным в отношениях с Вашингтоном.

https://ria.ru/20240426/tayvan-1942442078.html

https://ria.ru/20240127/kitay-1923867972.html

тайвань

китай

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в мире, тайвань, китай, россия