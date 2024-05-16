https://ria.ru/20240516/tanki-1946306987.html

Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе

Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе - РИА Новости, 16.05.2024

Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе

Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T05:20

2024-05-16T05:20

2024-05-16T07:05

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ГЕНИЧЕСК, 16 мая – РИА Новости. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении. По его словам, каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Также он назвал неотъемлемой частью противодронную защиту в виде металлической сетки над башней. "Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – отметил "Мэджик". По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается". Он отметил, что у каждого танка – "индивидуальный проект". "Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – говорит танкист. "Изначально было одно. Дальше наварили, наварили – и получилась вот такая большая полная конструкция", – говорит "Мэджик".

https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Командир экипажа Т-90 о совершенствовании конструкции для защиты танка Командир экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты танка. 2024-05-16T05:20 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, т-90, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия