https://ria.ru/20240516/tanki-1946306987.html
Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе
Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе - РИА Новости, 16.05.2024
Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе
Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр"... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:20
2024-05-16T05:20
2024-05-16T07:05
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая – РИА Новости. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении. По его словам, каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Также он назвал неотъемлемой частью противодронную защиту в виде металлической сетки над башней. "Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – отметил "Мэджик". По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается". Он отметил, что у каждого танка – "индивидуальный проект". "Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – говорит танкист. "Изначально было одно. Дальше наварили, наварили – и получилась вот такая большая полная конструкция", – говорит "Мэджик".
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Командир экипажа Т-90 о совершенствовании конструкции для защиты танка
Командир экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты танка.
2024-05-16T05:20
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безопасность, т-90, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Т-90, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Россия
Командир танка Т-90 рассказал о защите от дронов-камикадзе
Командир экипажа Т-90 заявил, что защита от дронов постоянно совершенствуется
ГЕНИЧЕСК, 16 мая – РИА Новости. Командир танкового экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты боевой машины от дронов-камикадзе на Херсонском направлении.
По его словам, каждая машина оснащена системой радиоэлектронной борьбы, которая "глушит" вражеские беспилотники. Также он назвал неотъемлемой частью противодронную защиту в виде металлической сетки над башней.
"Исходя из боевого опыта создали данную конструкцию… Со всех сторон башни экипаж защищен от воздействия FPV-дронов, то есть ни сзади, ни спереди, ни по бокам он никак не сможет уже пробить и нанести поражение экипажу, который сидит внутри", – отметил "Мэджик".
По его словам, защита постоянно совершенствуется, "сеточка наваривается". Он отметил, что у каждого танка – "индивидуальный проект".
"Съездили на задачу, например, приехали, и если, грубо говоря, было попадание туда, то место надо уже защитить лучше. Ну и исходя из этого, дальше уже продумали данный проект", – говорит танкист.
"Изначально было одно. Дальше наварили, наварили – и получилась вот такая большая полная конструкция", – говорит "Мэджик".