Рейтинг@Mail.ru
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:08 16.05.2024 (обновлено: 07:00 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2024
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:08
2024-05-16T07:00
специальная военная операция на украине
херсонская область
херсон
т-90
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946313114_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_54588cd0f209294b3393d7eff4044a52.jpg
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских бойцов. "Получается выезжать дважды в день. Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить… В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам", - рассказал командир танкового экипажа с позывным "Мэджик". По словам танкиста, более всего их сейчас беспокоят FPV-дроны врага. "Но все равно мы находим решения - это "мангалы", которые делаем на танках, и дополнительная бронезащита", - отметил офицер. На вопрос о том, готов ли он освобождать Херсон, танкист ответил: "Мы будем идти до победного конца!" По данным средств объективного контроля, огнем Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
https://ria.ru/20240516/desantniki-1946306292.html
херсонская область
херсон
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Командир экипажа Т-90 о совершенствовании конструкции для защиты танка
Командир экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты танка.
2024-05-16T05:08
true
PT1M57S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/10/1946313114_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_504408e6ef3a86ac6771df2ed3d477bc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
херсонская область , херсон, т-90, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Т-90, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области

МО: российский танк Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами под Херсоном

Читать ria.ru в
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских бойцов.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
"Ослабили фронт". Французский генерал забил тревогу из-за решения ВСУ
Вчера, 01:20
"Получается выезжать дважды в день. Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить… В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам", - рассказал командир танкового экипажа с позывным "Мэджик".
По словам танкиста, более всего их сейчас беспокоят FPV-дроны врага.
"Но все равно мы находим решения - это "мангалы", которые делаем на танках, и дополнительная бронезащита", - отметил офицер.
На вопрос о том, готов ли он освобождать Херсон, танкист ответил: "Мы будем идти до победного конца!"
По данным средств объективного контроля, огнем Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами.
Противотанковые пушки МТ-12 Рапира в зоне специальной военной операции на Украине. - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Тульские десантники уничтожили группу пехоты ВСУ на Северском участке
Вчера, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьХерсонТ-90БезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала