https://ria.ru/20240516/tank-1946306450.html
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области - РИА Новости, 16.05.2024
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:08
2024-05-16T05:08
2024-05-16T07:00
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ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области. Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских бойцов. "Получается выезжать дважды в день. Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить… В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам", - рассказал командир танкового экипажа с позывным "Мэджик". По словам танкиста, более всего их сейчас беспокоят FPV-дроны врага. "Но все равно мы находим решения - это "мангалы", которые делаем на танках, и дополнительная бронезащита", - отметил офицер. На вопрос о том, готов ли он освобождать Херсон, танкист ответил: "Мы будем идти до победного конца!" По данным средств объективного контроля, огнем Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами.
https://ria.ru/20240516/front-1946299484.html
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Командир экипажа Т-90 о совершенствовании конструкции для защиты танка
Командир экипажа Т-90 с позывным "Мэджик" рассказал РИА Новости, как его подразделение совместно с ремонтниками десантников группировки войск "Днепр" совершенствует конструкцию для защиты танка.
2024-05-16T05:08
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херсонская область , херсон, т-90, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Херсон, Т-90, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российские танкисты подбили лодку с диверсантами в Херсонской области
МО: российский танк Т-90 подбил лодку с украинскими диверсантами под Херсоном
ГЕНИЧЕСК, 16 мая - РИА Новости. Экипаж танка Т-90 группировки российских войск "Днепр" подбил лодку с украинскими диверсантами в Херсонской области.
Корреспондент РИА Новости наблюдал за боевой работой российских бойцов.
"Получается выезжать дважды в день. Работаем с закрытых огневых позиций. Врага били, бьем и будем бить… В основном работаем по тому берегу уже. То есть по той стороне Днепра. Несколько раз работали по лодкам, по переправляющемуся противнику. Ну и также работаем по островам", - рассказал командир танкового экипажа с позывным "Мэджик".
По словам танкиста, более всего их сейчас беспокоят FPV-дроны врага.
"Но все равно мы находим решения - это "мангалы", которые делаем на танках, и дополнительная бронезащита", - отметил офицер.
На вопрос о том, готов ли он освобождать Херсон
, танкист ответил: "Мы будем идти до победного конца!"
По данным средств объективного контроля, огнем Т-90 была уничтожена позиция украинских военных на правом берегу Днепра Херсонской области и лодка с переправляющимися на левый берег украинскими диверсантами.