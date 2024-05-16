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Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы - РИА Новости, 16.05.2024
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18:25 16.05.2024 (обновлено: 18:26 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/taliby-1946506453.html
Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы
Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы - РИА Новости, 16.05.2024
Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы
Кабул приветствует заявление России и Китая о том, что США и НАТО обязаны разблокировать афганские резервы, заявил РИА Новости глава политического офиса... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:25
2024-05-16T18:26
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ИСЛАМАБАД, 16 мая - РИА Новости. Кабул приветствует заявление России и Китая о том, что США и НАТО обязаны разблокировать афганские резервы, заявил РИА Новости глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин. "Приветствуем российско-китайское заявление, в котором говорится: США и НАТО обязаны принять меры по высвобождению замороженных афганских национальных резервов. Этот резерв должен быть высвобожден как можно раньше. Он заморожен с целью оказать давление на недавно созданное правительство Исламского Эмирата Афганистан по политическим мотивам", - заявил Шахин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
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в мире, россия, сша, китай, сухейль шахин, талибан, афганистан, нато
В мире, Россия, США, Китай, Сухейль Шахин, Талибан, Афганистан, НАТО
Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы

Талибы приветствовали призыв к США и НАТО разблокировать резервы Афганистана

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкАфганистан
Афганистан - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
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ИСЛАМАБАД, 16 мая - РИА Новости. Кабул приветствует заявление России и Китая о том, что США и НАТО обязаны разблокировать афганские резервы, заявил РИА Новости глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин.
"Приветствуем российско-китайское заявление, в котором говорится: США и НАТО обязаны принять меры по высвобождению замороженных афганских национальных резервов. Этот резерв должен быть высвобожден как можно раньше. Он заморожен с целью оказать давление на недавно созданное правительство Исламского Эмирата Афганистан по политическим мотивам", - заявил Шахин.
* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность
Здание Министерства иностранных дел России - РИА Новости, 1920, 01.04.2024
МИД прорабатывает вопрос снятия с "Талибана"* террористического статуса
1 апреля, 18:52
 
В миреРоссияСШАКитайСухейль ШахинТалибанАфганистанНАТО
 
 
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