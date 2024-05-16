https://ria.ru/20240516/taliby-1946506453.html

Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы

Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы - РИА Новости, 16.05.2024

Талибы приветствовали призыв России и Китая разморозить афганские резервы

Кабул приветствует заявление России и Китая о том, что США и НАТО обязаны разблокировать афганские резервы, заявил РИА Новости глава политического офиса... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:25

2024-05-16T18:25

2024-05-16T18:26

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ИСЛАМАБАД, 16 мая - РИА Новости. Кабул приветствует заявление России и Китая о том, что США и НАТО обязаны разблокировать афганские резервы, заявил РИА Новости глава политического офиса движения "Талибан"* в Катаре Сухейль Шахин. "Приветствуем российско-китайское заявление, в котором говорится: США и НАТО обязаны принять меры по высвобождению замороженных афганских национальных резервов. Этот резерв должен быть высвобожден как можно раньше. Он заморожен с целью оказать давление на недавно созданное правительство Исламского Эмирата Афганистан по политическим мотивам", - заявил Шахин.* Движение находится под санкциями ООН за террористическую деятельность

https://ria.ru/20240401/taliban-1937187072.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, китай, сухейль шахин, талибан, афганистан, нато