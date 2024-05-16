В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО
Алексей Комиссаров: В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО
© ИнфографикаКадровая программа для участников спецоперации "Время героев"
© Инфографика
Кадровая программа для участников спецоперации "Время героев"
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В президентской образовательной программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО, обучение начнется 27 мая, сообщил в своем Telegram-канале ректор РАНХиГС, руководитель программы Алексей Комиссаров.
"Сегодня на заседании общественного совета президентской образовательной программы "Время героев" обсудили ключевые принципы, на которых будет строиться обучение, а также объявили об отборе 83 участников первого уровня. Они получат свои результаты 20 мая и через неделю приступят к обучению", - написал Комиссаров.
Уточняется, что среди участников первого уровня 53 старших офицера, 20 – Героев России, 64 награждены орденами Мужества.
"Конечно, мы осознавали, что высочайшая конкуренция и большое количество заявок на программу приведет к тому, что в первую группу первого потока попасть будет непросто", - отметил руководитель программы, добавив, что каждый участник, который подал заявку, имеет реальный шанс попасть на следующий уровень программы.
По словам Комиссарова, отбор в рамках первой волны не заканчивается, в скором времени будет готов список участников второго и третьего уровней, а до конца этого года планируется запустить уже второй поток программы.
Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.