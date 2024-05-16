https://ria.ru/20240516/svo-1946472193.html

В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО

В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО - РИА Новости, 16.05.2024

В программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО

В президентской образовательной программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО, обучение начнется 27 мая, сообщил в своем Telegram-канале ректор... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T16:38

2024-05-16T16:38

2024-05-16T16:39

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. В президентской образовательной программе "Время героев" примут участие 83 участника СВО, обучение начнется 27 мая, сообщил в своем Telegram-канале ректор РАНХиГС, руководитель программы Алексей Комиссаров. "Сегодня на заседании общественного совета президентской образовательной программы "Время героев" обсудили ключевые принципы, на которых будет строиться обучение, а также объявили об отборе 83 участников первого уровня. Они получат свои результаты 20 мая и через неделю приступят к обучению", - написал Комиссаров. Уточняется, что среди участников первого уровня 53 старших офицера, 20 – Героев России, 64 награждены орденами Мужества. "Конечно, мы осознавали, что высочайшая конкуренция и большое количество заявок на программу приведет к тому, что в первую группу первого потока попасть будет непросто", - отметил руководитель программы, добавив, что каждый участник, который подал заявку, имеет реальный шанс попасть на следующий уровень программы. По словам Комиссарова, отбор в рамках первой волны не заканчивается, в скором времени будет готов список участников второго и третьего уровней, а до конца этого года планируется запустить уже второй поток программы. Президент России Владимир Путин, выступая с посланием Федеральному собранию, объявил о запуске кадровой программы "Время героев". Цель проекта - подготовить высококвалифицированных руководителей из числа участников и ветеранов спецоперации на Украине.

https://ria.ru/20240301/peskov-1930460371.html

https://ria.ru/20240516/tsel-1946306644.html

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общество, россия, украина, алексей комиссаров, владимир путин, сво