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Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО - РИА Новости, 16.05.2024
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13:46 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/svo-1946411718.html
Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО
Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО - РИА Новости, 16.05.2024
Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО
Осужденный к пожизненному сроку участник нападения на дом Михаила Круга, в результате которого артист был убит, Александр Агеев не смог добиться отправки в зону РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:46
2024-05-16T13:46
происшествия
тверь
россия
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
тверской областной суд
следственный комитет россии (ск рф)
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Осужденный к пожизненному сроку участник нападения на дом Михаила Круга, в результате которого артист был убит, Александр Агеев не смог добиться отправки в зону спецоперации, ему отказали военный комиссариат и суды, следует из материалов дел на сайте Московского районного суда Твери. По данным картотеки дел райсуда, суд отказал Агееву дважды. В сентябре прошлого года он подал иск к УФСИН по Тверской области и СИЗО-1, которые, как указывал истец, препятствовали "ему в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции". Представители структур ФСИН суду поясняли, что в соответствии с приказом Минобороны, Минюста и МВД лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем может быть заключён контракт для участия в СВО. В декабре Агеев вновь подал в суд иск, но на этот раз к военному комиссариату Тверской области, который "отказал…в его просьбе о направлении в зону СВО". Суд также оставил его требования без удовлетворения. Оба решения Агеев обжаловал в Тверском областном суде, который 10 апреля и 15 мая оставил их без изменения. Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно. Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
https://ria.ru/20240226/kanakhin-1929588424.html
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происшествия, тверь, россия, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), тверской областной суд, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Тверь, Россия, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России), Тверской областной суд, Следственный комитет России (СК РФ)
Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО

Участник нападения на дом Круга Агеев не смог добиться отправки в зону СВО

© Фото : ЛДПРПамятник певцу Михаилу Кругу в Твери
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : ЛДПР
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Осужденный к пожизненному сроку участник нападения на дом Михаила Круга, в результате которого артист был убит, Александр Агеев не смог добиться отправки в зону спецоперации, ему отказали военный комиссариат и суды, следует из материалов дел на сайте Московского районного суда Твери.
По данным картотеки дел райсуда, суд отказал Агееву дважды. В сентябре прошлого года он подал иск к УФСИН по Тверской области и СИЗО-1, которые, как указывал истец, препятствовали "ему в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции". Представители структур ФСИН суду поясняли, что в соответствии с приказом Минобороны, Минюста и МВД лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем может быть заключён контракт для участия в СВО.
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В декабре Агеев вновь подал в суд иск, но на этот раз к военному комиссариату Тверской области, который "отказал…в его просьбе о направлении в зону СВО". Суд также оставил его требования без удовлетворения.
Оба решения Агеев обжаловал в Тверском областном суде, который 10 апреля и 15 мая оставил их без изменения.
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Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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ПроисшествияТверьРоссияФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)Тверской областной судСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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