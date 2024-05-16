Участник нападения на дом Михаила Круга не смог добиться отправки на СВО
Участник нападения на дом Круга Агеев не смог добиться отправки в зону СВО
Памятник певцу Михаилу Кругу в Твери. Архивное фото
РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Осужденный к пожизненному сроку участник нападения на дом Михаила Круга, в результате которого артист был убит, Александр Агеев не смог добиться отправки в зону спецоперации, ему отказали военный комиссариат и суды, следует из материалов дел на сайте Московского районного суда Твери.
По данным картотеки дел райсуда, суд отказал Агееву дважды. В сентябре прошлого года он подал иск к УФСИН по Тверской области и СИЗО-1, которые, как указывал истец, препятствовали "ему в реализации права на прохождение службы в рядах Вооруженных сил Российской Федерации и на участие в специальной военной операции". Представители структур ФСИН суду поясняли, что в соответствии с приказом Минобороны, Минюста и МВД лица, отбывающие пожизненное лишение свободы, не включаются в списки тех, с кем может быть заключён контракт для участия в СВО.
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В декабре Агеев вновь подал в суд иск, но на этот раз к военному комиссариату Тверской области, который "отказал…в его просьбе о направлении в зону СВО". Суд также оставил его требования без удовлетворения.
Оба решения Агеев обжаловал в Тверском областном суде, который 10 апреля и 15 мая оставил их без изменения.
Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В 2019 году СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга - это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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