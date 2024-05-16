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Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.05.2024
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
Группировка российских войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районах Великой Новоселки и Урожайного в ДНР, потери Киева РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:26
2024-05-16T13:26
2024-05-16T15:54
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районах Великой Новоселки и Урожайного в ДНР, потери Киева составили до 125 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и орудие "Гиацинт-Б", отметили в МО РФ.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Донецкая Народная Республика, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи