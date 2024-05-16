https://ria.ru/20240516/svo-1946406559.html

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.05.2024

Подразделения группировки "Восток" заняли более выгодные рубежи

Группировка российских войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районах Великой Новоселки и Урожайного в ДНР, потери Киева РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:26

2024-05-16T13:26

2024-05-16T15:54

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Группировка российских войск "Восток" нанесла поражение живой силе и технике двух украинских бригад в районах Великой Новоселки и Урожайного в ДНР, потери Киева составили до 125 солдат, сообщило Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 128-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Великая Новоселка и Урожайное Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.ВСУ потеряли до 125 военнослужащих, две боевые машины пехоты, три автомобиля, самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства и орудие "Гиацинт-Б", отметили в МО РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, донецкая народная республика, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)