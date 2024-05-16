https://ria.ru/20240516/svo-1946405517.html

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.05.2024

Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи

Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:22

2024-05-16T13:22

2024-05-16T15:46

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

часов яр

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация".

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)