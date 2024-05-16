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Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи - РИА Новости, 16.05.2024
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T13:22
2024-05-16T13:22
2024-05-16T15:46
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки "Юг" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение двум украинским бригадам у Часова Яра и Антоновки в ДНР, потери противника составили до 520 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 5-й штурмовой и 116-й механизированной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Часов Яр и Антоновка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Отмечается, что противник при этом потерял за сутки более 520 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля, 155-миллиметровую гаубицу М777 производства США, а также 152-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку "Акация".
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Группировка "Юг" заняла более выгодные рубежи
МО: подразделения группировки войск "Юг" заняли более выгодные рубежи