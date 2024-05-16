https://ria.ru/20240516/suek-1946460216.html

На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля

На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля - РИА Новости, 16.05.2024

На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля

На Березовском разрезе в Красноярском крае добыто 300 миллионов тонн угля с начала промышленной эксплуатации, сообщает СУЭК. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:57

2024-05-16T15:57

новости суэк

березовский

красноярский край

сибирская угольная энергетическая компания

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Березовском разрезе в Красноярском крае добыто 300 миллионов тонн угля с начала промышленной эксплуатации, сообщает СУЭК. Первый эшелон угля с Березовского разреза был отгружен 22 октября 1975 года, эта дата считается днем рождения предприятия. Разрез разрабатывает Березовское буроугольное месторождение Канско-Ачинского бассейна. Разведанные запасы месторождения – 3,6 миллиарда тонн. Как отметили в СУЭК, при существующих темпах добычи угля, которые составляют 5-7 миллионов тонн в год, этого хватит более чем на 800 лет. В Красноярском крае Березовский разрез также является пионером глубокой переработки угля. "В 2019 году на предприятии был введен перерабатывающий комплекс, где из ископаемого производят сорбенты для нефтехимии, брикеты для металлургии и другую продукцию, востребованную в различных отраслях", - добавили в компании.

https://ria.ru/20231114/suek-1909468998.html

березовский

красноярский край

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Алёна Пава

березовский, красноярский край, сибирская угольная энергетическая компания