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На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля
На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля - РИА Новости, 16.05.2024
На Березовском разрезе добыли юбилейную 300-миллионную тонну угля
На Березовском разрезе в Красноярском крае добыто 300 миллионов тонн угля с начала промышленной эксплуатации, сообщает СУЭК. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:57
2024-05-16T15:57
2024-05-16T15:57
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березовский
красноярский край
сибирская угольная энергетическая компания
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Березовском разрезе в Красноярском крае добыто 300 миллионов тонн угля с начала промышленной эксплуатации, сообщает СУЭК. Первый эшелон угля с Березовского разреза был отгружен 22 октября 1975 года, эта дата считается днем рождения предприятия. Разрез разрабатывает Березовское буроугольное месторождение Канско-Ачинского бассейна. Разведанные запасы месторождения – 3,6 миллиарда тонн. Как отметили в СУЭК, при существующих темпах добычи угля, которые составляют 5-7 миллионов тонн в год, этого хватит более чем на 800 лет. В Красноярском крае Березовский разрез также является пионером глубокой переработки угля. "В 2019 году на предприятии был введен перерабатывающий комплекс, где из ископаемого производят сорбенты для нефтехимии, брикеты для металлургии и другую продукцию, востребованную в различных отраслях", - добавили в компании.
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
березовский, красноярский край, сибирская угольная энергетическая компания
Новости СУЭК, Березовский, Красноярский край, Сибирская угольная энергетическая компания