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Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода" - РИА Новости, 16.05.2024
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15:24 16.05.2024 (обновлено: 15:28 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sud-1946446953.html
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода" - РИА Новости, 16.05.2024
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:24
2024-05-16T15:28
происшествия
калужская область
подольск
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к гражданам П., Г., К., П., П., С., Ч., П. и "Хаммонд Директорс ЛТД" ("HAMMOND DIRECTORS LTD") о признании сделок по передаче акций ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника" недействительными", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что суд "взыскал в доход Российской Федерации акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника". Суд согласился с доводами истца о фактах совершения сделок, направленных на легализацию имущества бывшего государственного оборонного предприятия, в результате которых его активы были выведены на баланс ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и ЗАО "Кардиоэлектроника". Акции были переданы физическим лицам, сделки по которым суд признал недействительными, поясняет пресс-служба. Согласно карточке дела, ответчиками выступают Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Елена Прудиус, Марина Сахарова, Максим Черных. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Климовский специализированный патронный завод (ЗАО "КСПЗ") — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия. На заводе налажен выпуск патронов к пистолетам самых разных систем, автоматам Калашникова. ЗАО зарегистрировано в Калужской области, хотя производство располагается в подмосковном Подольске. ООО "Кардиоэлектроника" производит диагностическое и терапевтическое оборудование, применяемое в медицинских целях. Зарегистрировано в Подольске.
https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html
https://ria.ru/20240226/aktsii-1929516703.html
https://ria.ru/20231023/imuschestvo-1904791170.html
калужская область
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происшествия, калужская область, подольск
Происшествия, Калужская область, Подольск
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"

Калужский суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"

© РИА Новости / Руслан Кривобок | Перейти в медиабанкПроизводство патронов на Климовском специализированном патронном заводе
Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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Производство патронов на Климовском специализированном патронном заводе. Архивное фото
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к гражданам П., Г., К., П., П., С., Ч., П. и "Хаммонд Директорс ЛТД" ("HAMMOND DIRECTORS LTD") о признании сделок по передаче акций ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника" недействительными", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
Вывеска на здании компании АО Макфа в Челябинской области. - РИА Новости, 1920, 08.05.2024
Суд обратил активы "Макфы" в доход государства
8 мая, 15:42
Отмечается, что суд "взыскал в доход Российской Федерации акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника".
Суд согласился с доводами истца о фактах совершения сделок, направленных на легализацию имущества бывшего государственного оборонного предприятия, в результате которых его активы были выведены на баланс ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и ЗАО "Кардиоэлектроника". Акции были переданы физическим лицам, сделки по которым суд признал недействительными, поясняет пресс-служба.
Согласно карточке дела, ответчиками выступают Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Елена Прудиус, Марина Сахарова, Максим Черных.
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Суд удовлетворил иск ГП о передаче России акций заводов промгруппы ЧЭМК
26 февраля, 12:20
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Климовский специализированный патронный завод (ЗАО "КСПЗ") — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия. На заводе налажен выпуск патронов к пистолетам самых разных систем, автоматам Калашникова. ЗАО зарегистрировано в Калужской области, хотя производство располагается в подмосковном Подольске.
ООО "Кардиоэлектроника" производит диагностическое и терапевтическое оборудование, применяемое в медицинских целях. Зарегистрировано в Подольске.
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