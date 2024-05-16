https://ria.ru/20240516/sud-1946446953.html
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода" - РИА Новости, 16.05.2024
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:24
2024-05-16T15:24
2024-05-16T15:28
происшествия
калужская область
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РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона. "Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к гражданам П., Г., К., П., П., С., Ч., П. и "Хаммонд Директорс ЛТД" ("HAMMOND DIRECTORS LTD") о признании сделок по передаче акций ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника" недействительными", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале. Отмечается, что суд "взыскал в доход Российской Федерации акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника". Суд согласился с доводами истца о фактах совершения сделок, направленных на легализацию имущества бывшего государственного оборонного предприятия, в результате которых его активы были выведены на баланс ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и ЗАО "Кардиоэлектроника". Акции были переданы физическим лицам, сделки по которым суд признал недействительными, поясняет пресс-служба. Согласно карточке дела, ответчиками выступают Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Елена Прудиус, Марина Сахарова, Максим Черных. Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке. Климовский специализированный патронный завод (ЗАО "КСПЗ") — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия. На заводе налажен выпуск патронов к пистолетам самых разных систем, автоматам Калашникова. ЗАО зарегистрировано в Калужской области, хотя производство располагается в подмосковном Подольске. ООО "Кардиоэлектроника" производит диагностическое и терапевтическое оборудование, применяемое в медицинских целях. Зарегистрировано в Подольске.
https://ria.ru/20240508/makfa-1944700310.html
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происшествия, калужская область, подольск
Происшествия, Калужская область, Подольск
Суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
Калужский суд взыскал в доход государства акции "Климовского Патронного Завода"
РЯЗАНЬ, 16 мая - РИА Новости. Жуковский районный суд Калужской области взыскал в доход государства акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника", сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции региона.
"Жуковский районный суд Калужской области удовлетворил иск заместителя генерального прокурора Российской Федерации в интересах Российской Федерации к гражданам П., Г., К., П., П., С., Ч., П. и "Хаммонд Директорс ЛТД" ("HAMMOND DIRECTORS LTD") о признании сделок по передаче акций ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника" недействительными", - сообщила пресс-служба судов в своем Telegram-канале.
Отмечается, что суд "взыскал в доход Российской Федерации акции ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и 100% долей в уставном капитале ООО "Кардиоэлектроника".
Суд согласился с доводами истца о фактах совершения сделок, направленных на легализацию имущества бывшего государственного оборонного предприятия, в результате которых его активы были выведены на баланс ЗАО "Климовский Специализированный Патронный Завод" и ЗАО "Кардиоэлектроника". Акции были переданы физическим лицам, сделки по которым суд признал недействительными, поясняет пресс-служба.
Согласно карточке дела, ответчиками выступают Хорхе Портилья-Сумин, Михаил Гимбатов, Светлана Косорукова, Игорь и Ирина Пивоваровы, Елена Прудиус, Марина Сахарова, Максим Черных.
Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке.
Климовский специализированный патронный завод (ЗАО "КСПЗ") — ведущее российское предприятие по изготовлению патронов и оружия. На заводе налажен выпуск патронов к пистолетам самых разных систем, автоматам Калашникова. ЗАО зарегистрировано в Калужской области, хотя производство располагается в подмосковном Подольске
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ООО "Кардиоэлектроника" производит диагностическое и терапевтическое оборудование, применяемое в медицинских целях. Зарегистрировано в Подольске.