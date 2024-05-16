https://ria.ru/20240516/sud-1946430781.html

ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве латвийского ABLV Bank

ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве латвийского ABLV Bank - РИА Новости, 16.05.2024

ФНС обратилась в суд с заявлением о банкротстве латвийского ABLV Bank

Столичная инспекция Федеральной налоговой службы России №21 обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве находящегося в процессе ликвидации... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T14:43

2024-05-16T14:43

2024-05-16T14:43

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александр добровинский

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Столичная инспекция Федеральной налоговой службы России №21 обратилась в арбитражный суд Москвы с заявлением о банкротстве находящегося в процессе ликвидации латвийского ABLV Bank, следует из информации в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 13 мая и к рассмотрению пока не принято. В карточке дела на данный момент не указана сумма задолженности, из-за которой подано заявление о банкротстве. Банк ABLV в 2019 году предъявил иск российскому певцу Филиппу Киркорову о взыскании 3,9 миллиона евро долга по кредитному договору, а также процентов, неустойки и штрафа, рассказывал РИА Новости глава коллегии адвокатов "Добровинский и партнеры" Александр Добровинский, представлявший ответчика. Таганский райсуд взыскал с артиста 780 тысяч евро. Впоследствии Мосгорсуд в закрытом заседании утвердил мировое соглашение между сторонами. Как говорил Добровинский, "представители банка долго пытались с нами бороться, но мы убедили суд, что Филипп Бедросович ничего не должен банку, кроме тех денег, которые он занимал". По его словам, "это примерно 680 тысяч евро". Один из крупнейших банков Латвии ABLV Bank в феврале 2018 года был заподозрен США в отмывании денег и даче взяток должностным лицам, вскоре он подал заявление о самоликвидации, в июле была отозвана его лицензия. Сообщалось, что ликвидационный комитет проводит мероприятия с целью выполнения обязательств ABLV перед кредиторами и что выплаты будут проходить несколько лет. Российское законодательство допускает введение процедур банкротства в отношении имущества иностранных компаний, имеющих тесную связь с РФ. Например, если они владеют активами в России, основную деятельность ведут в России, имеют счета в российских банках, бенефициары и руководитель - граждане РФ.

https://ria.ru/20240122/kirkorov-1922732377.html

https://ria.ru/20240418/inakomyslie-1940859328.html

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россия, москва, латвия, александр добровинский, филипп киркоров, московский городской суд, в мире