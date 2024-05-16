https://ria.ru/20240516/sud-1946406220.html

В Бурятии мужчина, убивший насильника подруги, получил 12 лет колонии

В Бурятии мужчина, убивший насильника подруги, получил 12 лет колонии - РИА Новости, 16.05.2024

В Бурятии мужчина, убивший насильника подруги, получил 12 лет колонии

В Бурятии 18-летнего юношу, жестоко убившего насильника подруги, приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T13:25

2024-05-16T13:25

2024-05-16T14:14

происшествия

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заиграевский район

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УЛАН-УДЭ, 16 мая – РИА Новости. В Бурятии 18-летнего юношу, жестоко убившего насильника подруги, приговорили к 12 годам колонии строгого режима, сообщило региональное СУСК РФ. По данным ведомства, ночью 20 июля 2023 года 18-летний юноша с ножом пришел домой к жителю села Ильки Заиграевского района, который несколько лет назад изнасиловал его подругу. После недолгого разговора молодой человек напал на мужчину и нанес ему более 50 ударов ножом по различным частям тела, мужчина скончался. После расправы юноша помылся в реке, сменил одежду, а окровавленные вещи вместе с орудием преступления сложил в рюкзак и выбросил в колодец с отходами в другом населенном пункте. "Приговором суда на основании вердикта коллегии присяжных заседателей молодому человеку назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении. Отмечается, что он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное с особой жестокостью).

https://ria.ru/20240304/prigovor-1930942797.html

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происшествия, россия, заиграевский район