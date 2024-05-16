https://ria.ru/20240516/sud-1946349703.html

В Екатеринбурге закрыли для СМИ заседание по делу об истязании ребенка

В Екатеринбурге закрыли для СМИ заседание по делу об истязании ребенка - РИА Новости, 16.05.2024

В Екатеринбурге закрыли для СМИ заседание по делу об истязании ребенка

Екатеринбургский гарнизонный военный суд закрыл заседание для прессы по громкому делу об истязании шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге, передаёт корреспондент... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:49

2024-05-16T10:49

2024-05-16T11:00

происшествия

александр наумов

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 мая – РИА Новости. Екатеринбургский гарнизонный военный суд закрыл заседание для прессы по громкому делу об истязании шестилетнего ребёнка в Екатеринбурге, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда. Поиски пропавшего шестилетнего мальчика, который, по словам его опекунши Вероники Наумовой, ушел в неизвестном направлении из квартиры, начались в Екатеринбурге 26 июня 2023 года. Мальчика искали более 1,5 тысячи специалистов и волонтеров. Трое суток спустя тело ребенка нашли в сумке в гараже. Оказалось, что мальчик умер несколько месяцев назад, а его опекунша это скрывала, продолжая получать ежемесячные выплаты на его содержание. По данным СК, Наумова систематически избивала ребенка, против нее возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, истязании и мошенничестве. Чкаловский районный суд арестовал женщину, ей было предъявлено обвинение. В четверг гарнизонный военный суд Екатеринбурга начал рассматривать дело мужа опекунши Александра Наумова, которого обвиняют в истязании мальчика, совершенном с особой жестокостью. Наумов пришёл в сопровождении адвоката Жанны Калегиной, которая ранее являлась и защитником его жены. По данным СМИ, он приехал на суд из зоны спецоперации. "Все разбирательства уголовного дела провести в закрытом режиме, поскольку они могут привести к разглашению тайны о детях, оставшихся без попечения родителей", – провозгласил судья Эдуард Курченко, удовлетворив ходатайство гособвинителя о закрытии процесса от прессы. Сам подсудимый возражать не стал, против были только родственники погибшего мальчика. Ранее адвокат фигурантки Наумовой Елена Хорова заявляла РИА Новости, что должна быть назначена повторная экспертиза тела мальчика, якобы причина смерти ребенка до сих пор не установлена. Также, по словам Хоровой, опекунша отрицает, что истязала ребёнка, а "только ставила его в угол".

https://ria.ru/20231008/poboi-1901339822.html

https://ria.ru/20240515/sk-1946098921.html

https://ria.ru/20231025/deti-1905161381.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, александр наумов