Рейтинг@Mail.ru
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
15:28 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/ssha-1946448327.html
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
специальная военная операция на украине
в мире
китай
сша
россия
украина
мид кнр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_55de232adb5d447851d5625052f04aef.jpg
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России, это типичный пример двойных стандартов, чрезвычайно лицемерный и крайне безответственный", - заявил дипломат на вопрос о том, что на фоне визита в Китай президента РФ Владимира Путина США обвинили Пекин в якобы поставках России материалов для производства оружия.
https://ria.ru/20240514/interesov-1945681879.html
китай
сша
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854113781_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cce28e17e098f587452f81bd274f2e26.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, сша, россия, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Украина, МИД КНР
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине

Ван Вэньбинь: США помогают Украине, но критикуют сотрудничество России и Китая

© РИА Новости / Анна Раткогло | Перейти в медиабанкМинистерство иностранных дел Китая
Министерство иностранных дел Китая - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Перейти в медиабанк
Министерство иностранных дел Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России, это типичный пример двойных стандартов, чрезвычайно лицемерный и крайне безответственный", - заявил дипломат на вопрос о том, что на фоне визита в Китай президента РФ Владимира Путина США обвинили Пекин в якобы поставках России материалов для производства оружия.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Не просто конфликт интересов: на Украине решается судьба мира
14 мая, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКитайСШАРоссияУкраинаМИД КНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала