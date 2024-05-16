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МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине - РИА Новости, 16.05.2024
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов, заявил в четверг... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
2024-05-16T15:28
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ПЕКИН, 16 мая – РИА Новости. США оказывают военную помощь Украине, но критикуют нормальное сотрудничество РФ и КНР, это лицемерие и типичный пример двойных стандартов, заявил в четверг официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "США оказывают беспрецедентную военную помощь Украине и при этом выдвигают безосновательные обвинения в адрес нормального торгово-экономического сотрудничества Китая и России, это типичный пример двойных стандартов, чрезвычайно лицемерный и крайне безответственный", - заявил дипломат на вопрос о том, что на фоне визита в Китай президента РФ Владимира Путина США обвинили Пекин в якобы поставках России материалов для производства оружия.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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в мире, китай, сша, россия, украина, мид кнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Китай, США, Россия, Украина, МИД КНР
МИД Китая обвинил США в лицемерии из-за помощи Украине
Ван Вэньбинь: США помогают Украине, но критикуют сотрудничество России и Китая