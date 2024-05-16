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Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов - РИА Новости, 16.05.2024
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03:58 16.05.2024 (обновлено: 04:28 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/ssha-1946304223.html
Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов
Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов - РИА Новости, 16.05.2024
Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов
Предвыборный штаб президента США Джо Байдена отказался от предложения его предшественника на посту Дональда Трампа провести три раунда дебатов, заявила глава... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T03:58
2024-05-16T04:28
в мире
сша
джо байден
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена отказался от предложения его предшественника на посту Дональда Трампа провести три раунда дебатов, заявила глава штаба Джен Диллон. "Больше никаких игр, никакого хаоса, никаких дебатов о дебатах", - говорится в заявлении Диллон, которое цитирует издание Hill. Как заявила глава кампании Байдена, действующий президент озвучил свои условия, а его оппонент их принял. "Дональд Трамп имеет долгую историю игр с дебатами: жалуется о правилах, нарушает правила, отказывается от участия в последнюю минуту, не является - это он делал неоднократно за три попытки стать президентом", - заявила Диллон. Байден и Трамп, как сообщалось, согласились участвовать в двух раундах дебатов в преддверии выборов президента: 27 июня и 10 сентября. Бывший президент высказался в пользу увеличения количества раундов, при этом заявил о сомнении относительно того, что Байден и вовсе придет на дебаты.
https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп
Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов

Штаб Байдена отказался от предложения Трампа провести три раунда дебатов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Джо Байден. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена отказался от предложения его предшественника на посту Дональда Трампа провести три раунда дебатов, заявила глава штаба Джен Диллон.
"Больше никаких игр, никакого хаоса, никаких дебатов о дебатах", - говорится в заявлении Диллон, которое цитирует издание Hill.
Президент США Джо Байден во время выступления в Азиатско-Тихоокеанском американском институте исследований конгресса - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Байден назвал Трампа неудачником
15 мая, 04:40
Как заявила глава кампании Байдена, действующий президент озвучил свои условия, а его оппонент их принял.
"Дональд Трамп имеет долгую историю игр с дебатами: жалуется о правилах, нарушает правила, отказывается от участия в последнюю минуту, не является - это он делал неоднократно за три попытки стать президентом", - заявила Диллон.
Байден и Трамп, как сообщалось, согласились участвовать в двух раундах дебатов в преддверии выборов президента: 27 июня и 10 сентября. Бывший президент высказался в пользу увеличения количества раундов, при этом заявил о сомнении относительно того, что Байден и вовсе придет на дебаты.
Никки Хейли - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Штаб Трампа рассматривает Хейли на пост вице-президента, пишут СМИ
11 мая, 14:38
 
В миреСШАДжо БайденДональд Трамп
 
 
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