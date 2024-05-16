https://ria.ru/20240516/ssha-1946304223.html

Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов

Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов - РИА Новости, 16.05.2024

Байден отказался от предложения Трампа о третьем раунде дебатов

Предвыборный штаб президента США Джо Байдена отказался от предложения его предшественника на посту Дональда Трампа провести три раунда дебатов, заявила глава... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T03:58

2024-05-16T03:58

2024-05-16T04:28

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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Джо Байдена отказался от предложения его предшественника на посту Дональда Трампа провести три раунда дебатов, заявила глава штаба Джен Диллон. "Больше никаких игр, никакого хаоса, никаких дебатов о дебатах", - говорится в заявлении Диллон, которое цитирует издание Hill. Как заявила глава кампании Байдена, действующий президент озвучил свои условия, а его оппонент их принял. "Дональд Трамп имеет долгую историю игр с дебатами: жалуется о правилах, нарушает правила, отказывается от участия в последнюю минуту, не является - это он делал неоднократно за три попытки стать президентом", - заявила Диллон. Байден и Трамп, как сообщалось, согласились участвовать в двух раундах дебатов в преддверии выборов президента: 27 июня и 10 сентября. Бывший президент высказался в пользу увеличения количества раундов, при этом заявил о сомнении относительно того, что Байден и вовсе придет на дебаты.

https://ria.ru/20240515/bayden-1946040319.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп