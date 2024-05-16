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Бывшему вице-мэру Канска дали срок в колонии за коррупцию
Бывшему вице-мэру Канска дали срок в колонии за коррупцию - РИА Новости, 16.05.2024
Бывшему вице-мэру Канска дали срок в колонии за коррупцию
Суд в Канске Красноярского края признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий бывшего первого заместителя главы города Петра Иванца и... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T14:26
2024-05-16T14:26
2024-05-16T14:32
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КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости. Суд в Канске Красноярского края признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий бывшего первого заместителя главы города Петра Иванца и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура региона. По ее данным, в период с 2015 по 2017 годы подсудимый, являясь должностным лицом, лично получил от риелтора взятку в размере 600 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за предоставление информации о списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которую взяткодатель использовала в своей риэлторской деятельности. Также, по данным прокуратуры, в период с 2017 по январь 2018 гола подсудимый, исполняя обязанности главы города, перевел квартиру из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма, которую в дальнейшем на основании договора предоставил своему знакомому. При этом его знакомый не нуждался в улучшении жилищных условий и не состоял в очереди на получение жилья. В дальнейшем знакомый приватизировал квартиру. "Канский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы... Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной и местной власти сроком на 4 года", - говорится в сообщении. Приговор не вступил в законную силу.
https://ria.ru/20240515/moshennichestvo-1946192643.html
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происшествия, россия, канск, красноярский край
Происшествия, Россия, Канск, Красноярский край
Бывшему вице-мэру Канска дали срок в колонии за коррупцию
Бывшему вице-мэру Канска Иванца дали 8 лет колонии за взятку в 600 тыс руб
КРАСНОЯРСК, 16 мая - РИА Новости.
Суд в Канске Красноярского края признал виновным в получении взятки и превышении должностных полномочий бывшего первого заместителя главы города Петра Иванца и приговорил его к восьми годам колонии строгого режима, сообщает прокуратура
региона.
По ее данным, в период с 2015 по 2017 годы подсудимый, являясь должностным лицом, лично получил от риелтора взятку в размере 600 тысяч рублей. Незаконное вознаграждение передавалось за предоставление информации о списке лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий, которую взяткодатель использовала в своей риэлторской деятельности.
Также, по данным прокуратуры, в период с 2017 по январь 2018 гола подсудимый, исполняя обязанности главы города, перевел квартиру из специализированного жилищного фонда в фонд жилья социального найма, которую в дальнейшем на основании договора предоставил своему знакомому. При этом его знакомый не нуждался в улучшении жилищных условий и не состоял в очереди на получение жилья. В дальнейшем знакомый приватизировал квартиру.
"Канский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего первого заместителя главы... Он признан виновным по п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ
(получение взятки), ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). С учетом позиции государственного обвинителя виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности в органах государственной и местной власти сроком на 4 года", - говорится в сообщении.
Приговор не вступил в законную силу.