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"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине
"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.05.2024
"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине
Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway MP. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:46
2024-05-16T15:46
2024-05-16T15:46
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway MP."Россия добилась огромного успеха. <…> Она достигла своей цели: она измотала украинцев до такой степени, что у них больше не осталось резервов живой силы", — отметил он.По словам бывшего военного, ВС России смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в этот конфликт. Экс-разведчик добавил, что Киев прямо сейчас говорит об экстренной мобилизации после того, как их профессиональная и обученная армия была уничтожена."Все они убиты, и теперь ничего не осталось, у них нет войск, чтобы отправить в бой, они сгоняют людей с улиц и бросают их на передовую через шесть дней после подготовки, и потом эти люди сдаются в плен", — резюмировал Риттер.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html
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"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине
Риттер: Россия достигла своей цели на Украине