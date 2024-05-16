https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html

"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине

"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине - РИА Новости, 16.05.2024

"Через шесть дней". В США неожиданно высказались о спецоперации на Украине

Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway MP. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:46

2024-05-16T15:46

2024-05-16T15:46

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

скотт риттер

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/11/1940587335_228:139:3153:1784_1920x0_80_0_0_6634302d5efeada23ed5ef0d854608d3.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Россия достигла своей цели по уничтожению ВСУ во время спецоперации, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью YouTube-каналу George Galloway MP."Россия добилась огромного успеха. <…> Она достигла своей цели: она измотала украинцев до такой степени, что у них больше не осталось резервов живой силы", — отметил он.По словам бывшего военного, ВС России смогли нанести удар не только по ВСУ, но и по НАТО, которая вложила сотни миллиардов долларов в этот конфликт. Экс-разведчик добавил, что Киев прямо сейчас говорит об экстренной мобилизации после того, как их профессиональная и обученная армия была уничтожена."Все они убиты, и теперь ничего не осталось, у них нет войск, чтобы отправить в бой, они сгоняют людей с улиц и бросают их на передовую через шесть дней после подготовки, и потом эти люди сдаются в плен", — резюмировал Риттер.Ранее 3 мая в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946437008.html

https://ria.ru/20240515/nastuplenie-1945978590.html

россия

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, скотт риттер, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, нато