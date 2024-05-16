https://ria.ru/20240516/sovfed-1946443921.html
Совфед обсудит создание реестра должников по алиментам
Совфед обсудит создание реестра должников по алиментам - РИА Новости, 16.05.2024
Совфед обсудит создание реестра должников по алиментам
Совет Федерации на заседании 22 мая обсудит закон о создании реестра должников по алиментам, говорится в повестке заседания на сайте палаты. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:16
2024-05-16T15:16
2024-05-16T15:16
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 мая обсудит закон о создании реестра должников по алиментам, говорится в повестке заседания на сайте палаты. В октябре прошлого года правительство внесло в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске. "В целях создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект федерального закона... предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России (Федеральной службы судебных приставов - ред.). В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск. О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.
https://ria.ru/20240507/alimenty-1944485776.html
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общество, россия, федеральная служба судебных приставов (фссп россии), совет федерации рф
Общество, Россия, Федеральная служба судебных приставов (ФССП России), Совет Федерации РФ
Совфед обсудит создание реестра должников по алиментам
Совфед обсудит закон о создании реестра должников по алиментам 22 мая
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Совет Федерации на заседании 22 мая обсудит закон о создании реестра должников по алиментам, говорится в повестке заседания на сайте палаты.
В октябре прошлого года правительство внесло в нижнюю палату законопроект о создании специального реестра должников по алиментам, включающего сведения о лицах, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске.
"В целях создания действенного правового механизма обеспечения принудительного исполнения исполнительных документов и повышения эффективности правового воздействия на лиц, уклоняющихся от выплаты средств на содержание несовершеннолетних детей и нетрудоспособных родителей, разработан проект федерального закона... предусматривающий создание отдельного реестра лиц, обязанных уплачивать алименты, который будет являться частью банка данных в исполнительном производстве ФССП России
(Федеральной службы судебных приставов - ред.). В реестр должников по алиментным обязательствам будут включаться сведения о должниках, привлеченных к административной и уголовной ответственности, а также находящихся в розыске", - говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Для получения актуальной информации о трудоустройстве должников ФССП России будет взаимодействовать через единую электронную систему с Фондом пенсионного и социального страхования РФ. В реестр планируется включать сведения о должниках по алиментам, привлеченных к административной, уголовной ответственности за неуплату средств на содержание несовершеннолетних детей или недееспособных детей, достигших совершеннолетия, либо нетрудоспособных родителей, а также об объявленных судебным приставом в розыск.
О внесении в "черный список" алиментщика-должника оповестят в течение суток после включения гражданина в реестр, информация о нем будет находиться в открытом доступе до тех пор, пока он полностью не погасит долг.