https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946391248.html
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью
РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:40
2024-05-16T12:40
2024-05-16T12:40
россия
китай
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_0:0:3092:1739_1920x0_80_0_0_8daebba0fe841b1c37f8e2424e303833.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов", - сказано в заявлении.
https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/02/1835817686_1:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f939d6a0052fb564b898d209f55e4e77.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, в мире
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью
Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по нефти, газу и СПГ
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Договорились:.. развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов", - сказано в заявлении.