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Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью - РИА Новости, 16.05.2024
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12:40 16.05.2024
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Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью
РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:40
2024-05-16T12:40
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов", - сказано в заявлении.
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россия, китай, в мире
Россия, Китай, В мире
Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью

Россия и Китай договорились развивать сотрудничество по нефти, газу и СПГ

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкТрубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ
Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Трубопроводы измерительных линий коммерческого узла учета товарного газа на Амурском ГПЗ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Договорились:.. развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов", - сказано в заявлении.
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