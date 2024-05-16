https://ria.ru/20240516/sotrudnichestvo-1946391248.html

Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью

Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и КНР договорились развивать сотрудничество по углеводородному сырью

РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:40

2024-05-16T12:40

2024-05-16T12:40

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. РФ и Китай договорились развивать рыночное сотрудничество по нефти, газу, СПГ, углю, электроэнергии, обеспечивать стабильную транспортировку. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Договорились:.. развивать на рыночной основе сотрудничество в области нефти, природного газа, сжиженного природного газа (СПГ), угля и электроэнергии, обеспечивать стабильное функционирование соответствующей трансграничной инфраструктуры и создание условий для беспрепятственной транспортировки энергоресурсов", - сказано в заявлении.

https://ria.ru/20240318/kitay-1934081547.html

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