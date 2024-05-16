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Россиян предупредили о геомагнитном шторме - РИА Новости, 16.05.2024
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19:35 16.05.2024 (обновлено: 20:44 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/solntse-1946522937.html
Россиян предупредили о геомагнитном шторме
Россиян предупредили о геомагнитном шторме - РИА Новости, 16.05.2024
Россиян предупредили о геомагнитном шторме
На Солнце происходят важные события, которые могут привести к новому геомагнитному шторму, сообщает центра погоды "Фобос". РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:35
2024-05-16T20:44
земля
вспышки на солнце
космос - риа наука
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Солнце происходят важные события, которые могут привести к новому геомагнитному шторму, сообщает центра погоды "Фобос"."Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. В минувшую среду на нашей звезде произошли два очередных взрыва высшего класса. &lt;…&gt; Но, что очень важно, они наблюдались не на правом краю видимого солнечного диска, где скрылась область 3664, ставшая причиной самой сильной на текущий момент магнитной бури XXI века, а на левом краю Солнца, где вообще пока не видно ни одной группы пятен", — говорится в материале.Отмечается, что, скорее всего, там может находиться новая большая область, которая движется на обращенную к Земле сторону. Ее размеры и структура пока неизвестны. Однако уже очевидно, что идет новая крупная группа пятен.
https://ria.ru/20240516/chto_takoe_magnitnye_buri_vliyanie_na_zdorove_cheloveka-1870201378.html
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земля, вспышки на солнце , космос - риа наука
Земля, вспышки на Солнце , Космос - РИА Наука
Россиян предупредили о геомагнитном шторме

Фобос: Солнце готовится к новому геомагнитному шторму

© NASA/SDOИзображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов, полученное Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА 29 ноября 2023 года
Изображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов, полученное Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА 29 ноября 2023 года
© NASA/SDO
Изображение поверхности Солнца с множеством коронарных выбросов, полученное Обсерваторией солнечной динамики (SDO) НАСА 29 ноября 2023 года. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. На Солнце происходят важные события, которые могут привести к новому геомагнитному шторму, сообщает центра погоды "Фобос".
"Чрезвычайно важные события происходят на Солнце. В минувшую среду на нашей звезде произошли два очередных взрыва высшего класса. <…> Но, что очень важно, они наблюдались не на правом краю видимого солнечного диска, где скрылась область 3664, ставшая причиной самой сильной на текущий момент магнитной бури XXI века, а на левом краю Солнца, где вообще пока не видно ни одной группы пятен", — говорится в материале.
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Отмечается, что, скорее всего, там может находиться новая большая область, которая движется на обращенную к Земле сторону. Ее размеры и структура пока неизвестны. Однако уже очевидно, что идет новая крупная группа пятен.
 
Землявспышки на СолнцеКосмос - РИА Наука
 
 
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