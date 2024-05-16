https://ria.ru/20240516/sobaki-1946552656.html
В Петербурге задержали мужчину, чей питбуль напал на прохожих
В Петербурге задержали мужчину, чей питбуль напал на прохожих - РИА Новости, 16.05.2024
В Петербурге задержали мужчину, чей питбуль напал на прохожих
Петербургские полицейские задержали местного жителя, чей питбуль нападал на других собак и прохожих на Гражданском проспекте, один из пострадавших попал в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:11
2024-05-16T23:11
2024-05-16T23:11
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Петербургские полицейские задержали местного жителя, чей питбуль нападал на других собак и прохожих на Гражданском проспекте, один из пострадавших попал в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ. Как информирует ведомство, в четверг утром в полицию Калининского района обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила, что агрессивная собака породы питбуль набросилась на ее собак у четвертого корпуса дома №107 на Гражданском проспекте. "Женщина пыталась разнять собак, в то время как хозяин агрессивного пса, вместо того чтобы унять свою собаку, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и стравливая пса, после чего ушел с места происшествия", - рассказали в полиции. В результате петербурженка получила травмы и обратилась в медпункт, а другой местный житель, которого собака покусала в районе соседнего дома на Гражданском проспекте, попал в больницу с ранами голени и предплечья. "В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого - 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении. В ГУМВД уточняют, что ранее владелец питбуля не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.
https://ria.ru/20240129/pitbul-1924076639.html
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происшествия, россия, калининский район
Происшествия, Россия, Калининский район
В Петербурге задержали мужчину, чей питбуль напал на прохожих
В Петербурге задержали мужчину, чей питбуль напал на собак и прохожих
С.-ПЕТЕРБУРГ, 16 мая - РИА Новости. Петербургские полицейские задержали местного жителя, чей питбуль нападал на других собак и прохожих на Гражданском проспекте, один из пострадавших попал в больницу, сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ.
Как информирует ведомство, в четверг утром в полицию Калининского района
обратилась 28-летняя женщина, которая сообщила, что агрессивная собака породы питбуль набросилась на ее собак у четвертого корпуса дома №107 на Гражданском проспекте.
"Женщина пыталась разнять собак, в то время как хозяин агрессивного пса, вместо того чтобы унять свою собаку, наоборот, вел себя вызывающе, подбадривая и стравливая пса, после чего ушел с места происшествия", - рассказали в полиции.
В результате петербурженка получила травмы и обратилась в медпункт, а другой местный житель, которого собака покусала в районе соседнего дома на Гражданском проспекте, попал в больницу с ранами голени и предплечья.
"В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили и задержали подозреваемого - 30-летнего местного жителя. Его доставили в отдел полиции для разбирательства, где составили административный протокол по статье 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство)", - говорится в сообщении.
В ГУМВД уточняют, что ранее владелец питбуля не привлекался ни к административной, ни к уголовной ответственности.