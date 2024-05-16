https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946361168.html

Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД

Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД - РИА Новости, 16.05.2024

Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД

Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:31

2024-05-16T11:31

2024-05-16T12:40

в мире

словакия

роберт фицо

покушение на премьер-министра словакии фицо

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, его слова приводит издание Novinky.cz."Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — заявил глава МВД.По его словам, подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений."Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным", — подчеркнул Шутай-Эшток.Он призвал общественность воздержаться от негативных комментариев.По последним данным, врачи во время пятичасовой операции стабилизировали состояние Фицо, но оно все еще остается серьезным.Нападавшему предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, сообщил телеканал Markiza.Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.

https://ria.ru/20240516/fitso-1946339318.html

словакия

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Момент покушения на премьер-министра Словакии Момент покушения на премьер-министра Словакии 2024-05-16T11:31 true PT0M12S

Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо 2024-05-16T11:31 true PT0M12S

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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо