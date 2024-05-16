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Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД - РИА Новости, 16.05.2024
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11:31 16.05.2024 (обновлено: 12:40 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/slovakiya-1946361168.html
Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД
Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД - РИА Новости, 16.05.2024
Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД
Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:31
2024-05-16T12:40
в мире
словакия
роберт фицо
покушение на премьер-министра словакии фицо
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, его слова приводит издание Novinky.cz."Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — заявил глава МВД.По его словам, подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений."Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным", — подчеркнул Шутай-Эшток.Он призвал общественность воздержаться от негативных комментариев.По последним данным, врачи во время пятичасовой операции стабилизировали состояние Фицо, но оно все еще остается серьезным.Нападавшему предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, сообщил телеканал Markiza.Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.Стрелявшего задержали. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула. Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
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Новости
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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353
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Момент покушения на премьер-министра Словакии
Момент покушения на премьер-министра Словакии
2024-05-16T11:31
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Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
Видео первых секунд после покушения на премьера Словакии Фицо
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в мире, словакия, роберт фицо, покушение на премьер-министра словакии фицо
В мире, Словакия, Роберт Фицо, Покушение на премьер-министра Словакии Фицо
Словакия стоит на пороге гражданской войны, заявил глава МВД

Глава МВД Шутай-Эшток: Словакия почти стоит на пороге гражданской войны

© AP Photo / Denes ErdosМинистр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток во время пресс-конференции в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Роберт Фицо
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток во время пресс-конференции в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Denes Erdos
Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток во время пресс-конференции в больнице имени Рузвельта в Банска-Бистрице, в которой находится раненный премьер-министр Роберт Фицо
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо было политически мотивированным, страна оказалась на пороге гражданской войны, заявил министр внутренних дел Матуш Шутай-Эшток, его слова приводит издание Novinky.cz.
"Из того, что разыгралось, какую ненависть многие посеяли, из этого сегодня вышла буря, и теперь мы практически стоим на пороге гражданской войны. Такие полные ненависти комментарии сегодня в соцсетях, поэтому я прошу вас: прекратите это немедленно", — заявил глава МВД.
Роберт Фицо - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Премьер Словакии еще в апреле предвидел покушение
Вчера, 10:10
По его словам, подозреваемый в нападении признался, что действовал из политических побуждений.
"Нападавший стрелял с ясной политической мотивацией. Напасть на премьера Роберта Фицо он решил после президентских выборов. Это покушение было политически мотивированным", — подчеркнул Шутай-Эшток.
Он призвал общественность воздержаться от негативных комментариев.
По последним данным, врачи во время пятичасовой операции стабилизировали состояние Фицо, но оно все еще остается серьезным.
Нападавшему предъявили обвинения в покушении на умышленное убийство охраняемого лица из мести, ему грозит от 25 лет до пожизненного заключения, сообщил телеканал Markiza.
Покушение на Фицо произошло 15 мая в городе Гандлова, в 190 километрах от Братиславы. После выездного заседания правительства премьер вышел к собравшимся горожанам, в этот момент прозвучало пять выстрелов.
По информации СМИ, Фицо получил ранения в плечо и брюшную полость. Его доставили вертолетом в больницу города Банска-Бистрица и прооперировали, а затем ввели в искусственную кому.
Стрелявшего задержали. Словацкие СМИ назвали его имя — это 71-летний писатель Юрай Цинтула.
Владимир Путин назвал произошедшее чудовищным преступлением, не имеющим оправданий. Он передал Фицо слова самой искренней поддержки и пожелал скорейшего и полного выздоровления.
Словацкий премьер не раз выступал против поставок оружия на Украину и заявлял, что будет блокировать членство этой страны в НАТО. Кроме того, он говорил, что Братислава заинтересована в хороших отношениях с Москвой, и обещал сделать шаги в этом направлении. Он называл обязательным диалог между двумя странами и отверг представление о необходимости из-за конфликта на Украине делать вид, что России не существует.
Покушение на Роберта Фицо
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

Место покушения на Роберта Фицо

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7
© AFP 2024 / AFPTV

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

Покушение на Роберта Фицо

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7
© AFP 2024 / RTVS

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7
© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разговаривает с людьми перед заседанием кабинета министров в городе Гандлова. 15 мая 2024

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7
© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

Задержание мужчины, совершившего покушение на премьер-министра Словакии Роберта Фицо

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7
© AP Photo / TASR/Jan Kroslák

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

Медики доставляют раненого премьер-министра Словакии Роберта Фицо в больницу в городе Банска-Бистрица

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7

Покушение на Роберта Фицо произошло в городе Гандлова, что в 190 километрах от столицы страны Братиславы.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
1 из 7

Охрана премьера среагировала оперативно, прикрыв собой политика и спешно усадив его в автомобиль.

© AFP 2024 / AFPTV
2 из 7

Сотрудники службы безопасности по горячим следам задержали предполагаемого стрелка. По сообщениям СМИ, покушение совершил 71-летний писатель и основатель литературного клуба Юрай Цинтула. Мотивы его поступка выясняются.

© AFP 2024 / RTVS
3 из 7

Трагедия произошла в момент, когда премьер-министр вышел поговорить к собравшимся у здания людям.

© AP Photo / TASR /Radovan Stoklasa
4 из 7

Фицо получил ранения в грудь и брюшную полость. Премьера вертолетом доставили в больницу города Банска-Бистрица.

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
5 из 7

Министр внутренних дел Словакии Матуш Шутай-Эшток пообещал, что покушение на премьера республики будет тщательно расследоваться.

© AP Photo / TASR/Radovan Stoklasa
6 из 7

В партии Smer, которую возглавляет Фицо, заявили, что после покушения политик находится в угрожающем жизни состоянии, а "ближайшие часы будут для него решающими".

© AP Photo / TASR/Jan Kroslák
7 из 7
 
В миреСловакияРоберт ФицоПокушение на премьер-министра Словакии Фицо
 
 
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