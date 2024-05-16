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ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.05.2024
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:02
2024-05-16T22:02
2024-05-16T22:12
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге.
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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии
ЦПВС: ВКС РФ уничтожили 3 пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии