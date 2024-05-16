https://ria.ru/20240516/siriya-1946545634.html

ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.05.2024

ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии

ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T22:02

2024-05-16T22:02

2024-05-16T22:12

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россия

эт-танф

хомс (город)

юрий попов

воздушно-космические силы россии

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге.

https://ria.ru/20240516/suverenitet-1946395894.html

россия

эт-танф

хомс (город)

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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии