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ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.05.2024
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22:02 16.05.2024 (обновлено: 22:12 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/siriya-1946545634.html
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии - РИА Новости, 16.05.2024
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии
ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T22:02
2024-05-16T22:12
в мире
россия
эт-танф
хомс (город)
юрий попов
воздушно-космические силы россии
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов. "Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге.
https://ria.ru/20240516/suverenitet-1946395894.html
россия
эт-танф
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в мире, россия, эт-танф, хомс (город), юрий попов, воздушно-космические силы россии
В мире, Россия, Эт-Танф, Хомс (город), Юрий Попов, Воздушно-космические силы России
ВКС России уничтожили три пункта базирования боевиков в Сирии

ЦПВС: ВКС РФ уничтожили 3 пункта базирования боевиков из зоны Эт-Танф в Сирии

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкБомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии
Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22МЗ Воздушно-космических сил России во время нанесения авиаудара в Сирии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ВКС России уничтожили три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных горных районах провинций Хомс и Дейр-эз-Зор в Сирии, сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике генерал-майор Юрий Попов.
"Ударами ВКС России уничтожено три места базирования боевиков, вышедших из зоны Эт-Танф и укрывавшихся в труднодоступных районах горных массивов Аль-Амур провинции Хомс и Эль-Бишри провинции Дейр-эз-Зор", - сказал Попов на брифинге.
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В миреРоссияЭт-ТанфХомс (город)Юрий ПоповВоздушно-космические силы России
 
 
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