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Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
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21:25 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/shor-1946541084.html
Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией
Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией - РИА Новости, 16.05.2024
Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией
Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что гордится историческими связями с Россией и другими... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T21:25
2024-05-16T21:25
в мире
россия
молдавия
илан шор
майя санду
евразийский экономический союз
израиль
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что гордится историческими связями с Россией и другими странами, гражданином которых он является. Ранее в интервью российскому блогеру Станиславу Васильеву (Стас "Ай, как просто") Шор заявил, что недавно получил российское гражданство. При этом политик подчеркнул, что не станет отказываться от имеющегося у него гражданства Израиля. "Я являюсь гражданином нескольких стран. И горжусь историческими связями с каждой из этих стран. Я — гражданин Израиля, потому что я еврей и родился в Тель-Авиве. Израиль для меня — это родина моих предков, источник духовных и культурных ценностей, которые формировали меня с детства. Этот сильный народ вдохновляет меня на стремление к свободе и независимости. Я — гражданин Молдовы, здесь прошла моя жизнь: здесь я вырос, учился, начал бизнес и политическую деятельность. Молдова — это моя Родина, мои бабушки и дедушки из Бессарабии. Я молдаванин и посвящаю все свои усилия развитию и процветанию этой прекрасной страны. Я — гражданин России с недавних пор, но уважение к этой стране, ее ценностям и культуре, всегда были частью меня. Мой отец родился здесь в 1942-м году — в Сталинграде во время эвакуации. Здесь сейчас живет моя семья", - подчеркнул политик. Шор отметил, что глубокое сотрудничество с Россией принесёт Молдавии новые перспективы и возможности. "В нынешней ситуации у Молдавии без России — без сильного партнера — нет будущего. Я в этом убеждён. И именно я сейчас могу стать тем мостом, который сможет объединить и построить новые добрососедские отношения между нашими странами, который даст однозначный толчок развитию республики", - сказал оппозиционер. В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". Новая структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока. Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях. В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая остаётся неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
https://ria.ru/20240311/moldaviya-1932171141.html
https://ria.ru/20240428/moldaviya-1942845745.html
https://ria.ru/20240229/pridnestrove-1930052488.html
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в мире, россия, молдавия, илан шор, майя санду, евразийский экономический союз, израиль
В мире, Россия, Молдавия, Илан Шор, Майя Санду, Евразийский экономический союз, Израиль
Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией

Шор заявил, что гордится историческими связями с Россией, Молдавией и Израилем

© Sputnik / Miroslav RotariИлан Шор
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Sputnik / Miroslav Rotari
Илан Шор. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 16 мая – РИА Новости. Лидер оппозиционного в Молдавии политического блока "Победа" Илан Шор заявил в комментарии РИА Новости, что гордится историческими связями с Россией и другими странами, гражданином которых он является.
Ранее в интервью российскому блогеру Станиславу Васильеву (Стас "Ай, как просто") Шор заявил, что недавно получил российское гражданство. При этом политик подчеркнул, что не станет отказываться от имеющегося у него гражданства Израиля.
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"Я являюсь гражданином нескольких стран. И горжусь историческими связями с каждой из этих стран. Я — гражданин Израиля, потому что я еврей и родился в Тель-Авиве. Израиль для меня — это родина моих предков, источник духовных и культурных ценностей, которые формировали меня с детства. Этот сильный народ вдохновляет меня на стремление к свободе и независимости. Я — гражданин Молдовы, здесь прошла моя жизнь: здесь я вырос, учился, начал бизнес и политическую деятельность. Молдова — это моя Родина, мои бабушки и дедушки из Бессарабии. Я молдаванин и посвящаю все свои усилия развитию и процветанию этой прекрасной страны. Я — гражданин России с недавних пор, но уважение к этой стране, ее ценностям и культуре, всегда были частью меня. Мой отец родился здесь в 1942-м году — в Сталинграде во время эвакуации. Здесь сейчас живет моя семья", - подчеркнул политик.
Шор отметил, что глубокое сотрудничество с Россией принесёт Молдавии новые перспективы и возможности.
"В нынешней ситуации у Молдавии без России — без сильного партнера — нет будущего. Я в этом убеждён. И именно я сейчас могу стать тем мостом, который сможет объединить и построить новые добрососедские отношения между нашими странами, который даст однозначный толчок развитию республики", - сказал оппозиционер.
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В Москве 21 апреля прошел съезд молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория". Новая структура объединила партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы", Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.
В Молдавии оппозиция с мая 2022 года проводит антиправительственные акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая остаётся неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников.
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