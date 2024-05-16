https://ria.ru/20240516/shor-1946484556.html

Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор"

Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор" - РИА Новости, 16.05.2024

Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор"

Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор", заявив о нарушении ее права участвовать в президентских выборах, заявил РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T17:15

2024-05-16T17:15

2024-05-16T17:49

в мире

молдавия

кишинев

европейский суд по правам человека (еспч)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/0c/1871271076_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_7c83f7e943921e37bb2ba9fdcb4f6e65.jpg

КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор", заявив о нарушении ее права участвовать в президентских выборах, заявил депутат парламента Денис Уланов на брифинге в Кишиневе. "Мы направили на рассмотрение в ЕСПЧ обращения об аннулировании запрета партии "Шор". Мы хотим добиться права участия партии в выборах. Понимаем, что решение ЕСПЧ по существу не может быть принято до президентских выборов, соответственно, мы просим ЕСПЧ принять срочные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие запрета и дать возможность партии "Шор" и ее членам участвовать в выборах", — сказал парламентарий.Партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие "Шор" депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми и не имеют права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, парламент запретил членам партии участвовать в выборах на протяжении трех лет. В конце апреля в Москве прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС, объявили о создании блока "Победа". Помимо партии "Шор", в него вошли представители партий "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Председателем исполнительного комитета нового блока стал Илан Шор.

https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html

https://ria.ru/20240514/front-1945767503.html

молдавия

кишинев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, молдавия, кишинев, европейский суд по правам человека (еспч)