https://ria.ru/20240516/shor-1946484556.html
Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор"
Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор" - РИА Новости, 16.05.2024
Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор"
Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор", заявив о нарушении ее права участвовать в президентских выборах, заявил РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T17:15
2024-05-16T17:15
2024-05-16T17:49
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КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор", заявив о нарушении ее права участвовать в президентских выборах, заявил депутат парламента Денис Уланов на брифинге в Кишиневе. "Мы направили на рассмотрение в ЕСПЧ обращения об аннулировании запрета партии "Шор". Мы хотим добиться права участия партии в выборах. Понимаем, что решение ЕСПЧ по существу не может быть принято до президентских выборов, соответственно, мы просим ЕСПЧ принять срочные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие запрета и дать возможность партии "Шор" и ее членам участвовать в выборах", — сказал парламентарий.Партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие "Шор" депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми и не имеют права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, парламент запретил членам партии участвовать в выборах на протяжении трех лет. В конце апреля в Москве прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС, объявили о создании блока "Победа". Помимо партии "Шор", в него вошли представители партий "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Председателем исполнительного комитета нового блока стал Илан Шор.
https://ria.ru/20240516/moldaviya-1946445046.html
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, молдавия, кишинев, европейский суд по правам человека (еспч)
В мире, Молдавия, Кишинев, Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)
Молдавская оппозиция опротестовала в ЕСПЧ запрет партии "Шор"
Молдавская оппозиция обратилась в ЕСПЧ из-за запрета партии "Шор"
КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Оппозиционный в Молдавии блок "Победа" опротестовал в ЕСПЧ запрет в стране партии "Шор", заявив о нарушении ее права участвовать в президентских выборах, заявил депутат парламента Денис Уланов на брифинге в Кишиневе.
"Мы направили на рассмотрение в ЕСПЧ обращения об аннулировании запрета партии "Шор". Мы хотим добиться права участия партии в выборах. Понимаем, что решение ЕСПЧ по существу не может быть принято до президентских выборов, соответственно, мы просим ЕСПЧ принять срочные обеспечительные меры, чтобы приостановить действие запрета и дать возможность партии "Шор" и ее членам участвовать в выборах", — сказал парламентарий.
Партию "Шор" запретили в Молдавии летом прошлого года, в январе ее официально ликвидировали. Власти объявили партию антиконституционной, обвинив в незаконном финансировании и возбудив уголовные дела против ее лидеров. Представлявшие "Шор" депутаты остались в парламенте, но считаются независимыми и не имеют права присоединиться к другим политсилам. Кроме того, парламент запретил членам партии участвовать в выборах на протяжении трех лет.
В конце апреля в Москве
прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС
, объявили о создании блока "Победа". Помимо партии "Шор", в него вошли представители партий "Шанс", "Виктория", "Возрождение
", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Председателем исполнительного комитета нового блока стал Илан Шор
.