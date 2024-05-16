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Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт - РИА Новости, 16.05.2024
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12:26 16.05.2024 (обновлено: 16:03 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shor-1946384465.html
Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт
Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт - РИА Новости, 16.05.2024
Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт
Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в четверг, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор с 1 января этого года... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:26
2024-05-16T16:03
в мире
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КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в четверг, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор с 1 января этого года является гражданином Российской Федерации. "Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января. База данных по беглому олигарху, объявленному в международный розыск, была дополнена этой информацией", — заявил Центиу в комментарии телеканалу Moldova 1. По его словам, в Молдавии действует закон о двойном гражданстве, то есть граждане могут иметь не более двух гражданств. Он добавил, что Шор является гражданином трех государств — Израиля, Молдавии и России. Также Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину. "Согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих собственных граждан", — пояснил он. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html
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в мире, молдавия, израиль, россия, интерпол, илан шор
В мире, Молдавия, Израиль, Россия, Интерпол, Илан Шор
Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт

Глава бюро Интерпола в Молдавии: Шор стал гражданином России 1 января 2024 года

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в четверг, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор с 1 января этого года является гражданином Российской Федерации.
"Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января. База данных по беглому олигарху, объявленному в международный розыск, была дополнена этой информацией", — заявил Центиу в комментарии телеканалу Moldova 1. По его словам, в Молдавии действует закон о двойном гражданстве, то есть граждане могут иметь не более двух гражданств. Он добавил, что Шор является гражданином трех государств — Израиля, Молдавии и России.
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Также Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину. "Согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих собственных граждан", — пояснил он.
В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.
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