https://ria.ru/20240516/shor-1946384465.html

Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт

Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт - РИА Новости, 16.05.2024

Глава бюро Интерпола рассказал, когда Шор получил российский паспорт

Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в четверг, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор с 1 января этого года... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:26

2024-05-16T12:26

2024-05-16T16:03

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КИШИНЕВ, 16 мая — РИА Новости. Глава Национального центрального бюро Интерпола в Молдавии Виорел Центиу заявил в четверг, что оппозиционный молдавский политик Илан Шор с 1 января этого года является гражданином Российской Федерации. "Нам стало известно, что Илан Шор является гражданином Российской Федерации с начала года, с 1 января. База данных по беглому олигарху, объявленному в международный розыск, была дополнена этой информацией", — заявил Центиу в комментарии телеканалу Moldova 1. По его словам, в Молдавии действует закон о двойном гражданстве, то есть граждане могут иметь не более двух гражданств. Он добавил, что Шор является гражданином трех государств — Израиля, Молдавии и России. Также Центиу признал, что это осложняет процедуру экстрадиции Шора на родину. "Согласно международным процедурам, ни одно государство не выдает своих собственных граждан", — пояснил он. В 2014 году в Молдавии стало известно, что три банка — Banca de Economii, Banca Sociala и Unibank, владеющие почти третью банковских активов страны, — вывели за пределы государства около миллиарда долларов. В июне 2017 года Илан Шор был приговорен к 7,5 годам лишения свободы из-за участия в деле о банковских махинациях, ему было запрещено покидать территорию Молдавии. После февральских выборов 2019 года он как глава партии "Шор" стал депутатом, в июне того же года он покинул страну, после чего в августе его лишили депутатского иммунитета. Прокуратура завела три уголовных дела в связи с тем, что Шор незаконно покинул страну, он объявлен в международный розыск. На досрочных парламентских выборах в 2021 году Шор снова стал депутатом, хотя в страну он так и не вернулся.

https://ria.ru/20240424/moldaviya-1941794070.html

https://ria.ru/20240413/moldaviya-1939397516.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, молдавия, израиль, россия, интерпол, илан шор