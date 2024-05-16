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Шор получил российский паспорт - РИА Новости, 16.05.2024
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09:08 16.05.2024 (обновлено: 13:41 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shor-1946326188.html
Шор получил российский паспорт
Шор получил российский паспорт - РИА Новости, 16.05.2024
Шор получил российский паспорт
Оппозиционный молдавский политик Илан Шор рассказал в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто", что получил российский паспорт. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:08
2024-05-16T13:41
илан шор
в мире
молдавия
россия
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор рассказал в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто", что получил российский паспорт."Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", — сказал он.Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года молдавский суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы республики почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank. Приговором суда Шору запретили покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии "Шор", а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году на досрочных парламентских выборах Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.В июне 2023-го власти Молдавии объявили партию "Шор" вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.В конце апреля в Москве прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС, объявили о создании блока "Победа". В него вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
https://ria.ru/20240322/shor-1935047938.html
https://ria.ru/20240514/shor-1945815032.html
https://ria.ru/20240424/shor-1942084655.html
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илан шор, в мире, молдавия, россия
Илан Шор, В мире, Молдавия, Россия
Шор получил российский паспорт

Оппозиционный молдавский политик Шор заявил, что получил российский паспорт

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМолдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор
Молдавский оппозиционный политик, лидер партии Шор Илан Шор - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Молдавский оппозиционный политик, лидер партии "Шор" Илан Шор. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Оппозиционный молдавский политик Илан Шор рассказал в интервью блогеру Стасу Васильеву "Ай, Как Просто", что получил российский паспорт.
"Я его получил. Я подавал документы, я получил. Поэтому сегодня я являюсь в том числе гражданином Российской Федерации", — сказал он.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Илан Шор рассказал о планах по переезду в Россию
22 марта, 21:09
Шор — муж известной российской певицы Жасмин. В июне 2017 года молдавский суд приговорил его к семи с половиной годам тюрьмы за участие в банковских махинациях. Речь идет о выводе за пределы республики почти миллиарда долларов. Дело началось в 2014 году, в нем фигурировали три банка: Banca de Economii, в котором Шор занимал должность председателя админсовета, Banca Sociala и Unibank.
Приговором суда Шору запретили покидать страну. Но в феврале 2019 года он стал депутатом парламента от партии "Шор", а в июне все же уехал, после чего его лишили депутатского мандата. Прокуратура завела против политика три уголовных дела и объявила его в международный розыск. В 2021 году на досрочных парламентских выборах Шор снова стал депутатом, хотя в Молдавию так и не вернулся.
Илан Шор - РИА Новости, 1920, 14.05.2024
Адвокаты Шора оспорили санкции Евросоюза против него
14 мая, 11:54
В апреле 2023 года Апелляционный суд приговорил его к 15 годам лишения свободы, опять-таки по делу о выводе из страны миллиарда долларов. Сам политик назвал приговор беззаконным и беспредельным и заявил, что не собирается подчиняться суду. После этого его снова лишили депутатского мандата.
В июне 2023-го власти Молдавии объявили партию "Шор" вне закона, тем не менее ее сторонники продолжают проводить массовые антиправительственные акции, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду.
В конце апреля в Москве прошел съезд, на котором молдавские политики и общественники, поддерживающие вступление Молдавии в ЕАЭС, объявили о создании блока "Победа". В него вошли партии "Шор", "Шанс", "Виктория", "Возрождение", "Сила альтернативы и соглашения Молдовы". Илан Шор стал председателем исполнительного комитета нового блока.
Акция протеста оппозиции в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Шор призвал спасти страны постсоветского пространства от Запада
24 апреля, 16:44
 
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