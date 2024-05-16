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Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:43 16.05.2024 (обновлено: 18:03 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ
Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd. "На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T09:43
2024-05-16T18:03
специальная военная операция на украине
в мире
германия
олаф шольц
украина
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd. "На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты. Среди украинских беженцев крайне высока безработица: из них трудоустроены менее 20 процентов. В других странах уровень занятости гораздо выше", — говорится в публикации. В статье отмечается, что немецкие политики требуют урезать льготы. В частности, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что выплаты несостоятельны в финансовом отношении, и призвал государство сделать так, чтобы украинские беженцы вышли на рынок труда как можно скорее. "Таким образом, слова Шольца следует считать откликом на последний политический протест против политики его правительства — отчаянной попыткой смягчить ущерб перед европейскими выборами", — пишет издание. В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;&gt;
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html
https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html
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в мире, германия, олаф шольц, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Олаф Шольц, Украина
Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ

UnHerd: Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев

© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
Канцлер Германии Олаф Шольц - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd.

"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты. Среди украинских беженцев крайне высока безработица: из них трудоустроены менее 20 процентов. В других странах уровень занятости гораздо выше", — говорится в публикации.
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В статье отмечается, что немецкие политики требуют урезать льготы. В частности, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что выплаты несостоятельны в финансовом отношении, и призвал государство сделать так, чтобы украинские беженцы вышли на рынок труда как можно скорее.

"Таким образом, слова Шольца следует считать откликом на последний политический протест против политики его правительства — отчаянной попыткой смягчить ущерб перед европейскими выборами", — пишет издание.

В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.

Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреГерманияОлаф ШольцУкраина
 
 
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