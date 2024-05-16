Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ
UnHerd: Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев
© AP Photo / Markus SchreiberКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Markus Schreiber
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd.
"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты. Среди украинских беженцев крайне высока безработица: из них трудоустроены менее 20 процентов. В других странах уровень занятости гораздо выше", — говорится в публикации.
"На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты. Среди украинских беженцев крайне высока безработица: из них трудоустроены менее 20 процентов. В других странах уровень занятости гораздо выше", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что немецкие политики требуют урезать льготы. В частности, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что выплаты несостоятельны в финансовом отношении, и призвал государство сделать так, чтобы украинские беженцы вышли на рынок труда как можно скорее.
"Таким образом, слова Шольца следует считать откликом на последний политический протест против политики его правительства — отчаянной попыткой смягчить ущерб перед европейскими выборами", — пишет издание.
В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
"Таким образом, слова Шольца следует считать откликом на последний политический протест против политики его правительства — отчаянной попыткой смягчить ущерб перед европейскими выборами", — пишет издание.
В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>
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