https://ria.ru/20240516/sholts-1946334269.html

Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ

Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ - РИА Новости, 16.05.2024

Шольц выступил с неожиданным призывом к украинцам, пишут СМИ

Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd. "На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T09:43

2024-05-16T09:43

2024-05-16T18:03

специальная военная операция на украине

в мире

германия

олаф шольц

украина

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1a/1847554583_0:51:3309:1912_1920x0_80_0_0_ba764c16001762d9b6d8c01939e2ed72.jpg

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц обратился к украинским беженцам из-за недовольства немцев, пишет Unherd. "На выходных канцлер Олаф Шольц призвал украинских беженцев в Германии устроиться на работу, чтобы подкрепить свое право на дальнейшее пребывание в стране. Его слова прозвучали на фоне усугубляющейся тревоги, причем как среди широкой общественности, так и среди политической элиты. Среди украинских беженцев крайне высока безработица: из них трудоустроены менее 20 процентов. В других странах уровень занятости гораздо выше", — говорится в публикации. В статье отмечается, что немецкие политики требуют урезать льготы. В частности, лидер Христианско-демократического союза Фридрих Мерц заявил, что выплаты несостоятельны в финансовом отношении, и призвал государство сделать так, чтобы украинские беженцы вышли на рынок труда как можно скорее. "Таким образом, слова Шольца следует считать откликом на последний политический протест против политики его правительства — отчаянной попыткой смягчить ущерб перед европейскими выборами", — пишет издание. В феврале исследование, проведенное институтом INSA для газеты Bild, показало, что почти половина немцев считают, что в Германии оказывают слишком много поддержки украинским беженцам.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>>

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946354534.html

https://ria.ru/20240516/ukraina-1946397504.html

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, олаф шольц, украина