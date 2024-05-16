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Певец SHAMAN: "Жена меня не ревнует лишь по одной причине" - РИА Новости, 16.05.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
11:00 16.05.2024 (обновлено: 16:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shaman-1946102714.html
Певец SHAMAN: "Жена меня не ревнует лишь по одной причине"
Певец SHAMAN: "Жена меня не ревнует лишь по одной причине" - РИА Новости, 16.05.2024
Певец SHAMAN: "Жена меня не ревнует лишь по одной причине"
У певца SHAMAN выходит клип на композицию "Любимая женщина". В преддверии этого события артист рассказал в интервью РИА Новости об отношениях с женой Еленой, о... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:00
2024-05-16T16:11
культура
музыка
интервью - культура
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. У певца SHAMAN выходит клип на композицию "Любимая женщина". В преддверии этого события артист рассказал в интервью РИА Новости об отношениях с женой Еленой, о дочке Варваре, предстоящем участии в VK Fest, а также о том, какой личный творческий рекорд собирается побить. — Ярослав, ваша новая композиция "Любимая женщина" абсолютно романтическая. Но, как мне кажется, у большинства слушателей вы все-таки ассоциируетесь с патриотическими песнями. — Если судить по трем абсолютно аншлаговым концертам в "Крокусе" с лирической программой "Ты моя", которые были 9, 10 и 11 марта, зрители меня принимают любым. За что им большое спасибо. Да и в моем творчестве всего хватает: есть песни о религии, о Боге, есть философские — о жизни, преодолении. И лирика, и, безусловно, патриотические композиции. Все это грани моего "подопечного" артиста SHAMAN.— В одном из интервью вы признались, что муж из вас так себе: мало времени проводите дома и по большей части отсыпаетесь. Елена с пониманием относится к этому? — Дело в том, что ей деваться некуда. Она, конечно же, понимает, что музыка и творчество — это моя жизнь и народная любовь требует, чтобы ты сегодня был в одном городе на концерте, завтра — в другом, послезавтра — в третьем. Понимает, что у меня есть определенная цель, мой путь, моя миссия, и не мешает мне исполнять мое предназначение, данное мне свыше.— Не ревнует она вас к поклонницам? — Она высокоинтеллектуальный человек, а такие люди ревновать не могут. — Вы с Еленой женаты лет семь уже? В чем секрет гармоничного, крепкого брака, по вашему мнению? Как вы отношения подогреваете? — Я стараюсь в свое отсутствие каждый день отправлять ей по букету. Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку, а вот что в ней — я вам не скажу.— Это одна и та же записка?— Да.— Ваша дочка от первого брака Варвара идет по вашим стопам? Вы желаете ей стать артисткой? От чего, может быть, предостерегаете в этой профессии, как напутствуете?— Она еще ребенок и пробует себя в разных ипостасях: прекрасно играет на фортепиано, танцует и в спорте делает определенные успехи. А что из этого получится, поживем — увидим. Но если она выберет музыку, безусловно, я ей помогу.— Вы примете участие в VK Fest. Что готовите для зрителей? — Пока не знаю, времени до фестиваля достаточно много. Но вы меня озадачили вопросом — буду думать, какие сюрпризы подготовить для зрителей, как разнообразить свое шоу и чем удивить.— Выступление на фестивале, конечно, отличается от концерта в зале. Что вам дает в эмоциональном плане участие в VK Fest? — Это молодежный фестиваль, и, безусловно, любое выступление, где такая аудитория, — громкое в прямом смысле этого слова. Потому что под открытым небом публика молодая очень громко кричит — и меня это наполняет энергией. Более того, со всей нашей необъятной Родины я получаю видеооткрытки от школьников и студентов, которые исполняют мои композиции. Эта молодая энергия подогревает меня на новые песни. — Зрители на ваших концертах говорят, что от вас идет мощная энергетика. Вы как вот этот заряд в себе поддерживаете, настраиваетесь перед выступлением? — Специально ничего не делаю, чтобы выйти на сцену и, что называется, овладеть залом. Это все-таки, наверное, с опытом приходит, потому что я на сцене с четырех лет, скоро уже будет 30, как выступаю. Но, помимо опыта, нужно еще иметь Божью искру, конечно. Все-таки такому научиться нельзя. Раз зрители ощущают энергетику на себе, значит, я делаю все правильно.— Что у вас в ближайших творческих и гастрольных планах?— Запуск абсолютно новой концертной программы. И начнем ее презентацию мы масштабным, грандиозным концертом, который, по моей задумке, должен перебить успех прошлогоднего выступления на "Газпром Арене", где было 60 тысяч зрителей.
https://ria.ru/20240509/shaman-1944834929.html
https://ria.ru/20240516/otmena-1944110653.html
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музыка, интервью - культура
Культура, Музыка, Интервью - Культура
Певец SHAMAN: "Жена меня не ревнует лишь по одной причине"

SHAMAN выпустил новый клип на лирическую композицию "Любимая женщина"

© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая — РИА Новости, Юлия Зачетова. У певца SHAMAN выходит клип на композицию "Любимая женщина". В преддверии этого события артист рассказал в интервью РИА Новости об отношениях с женой Еленой, о дочке Варваре, предстоящем участии в VK Fest, а также о том, какой личный творческий рекорд собирается побить.
— Ярослав, ваша новая композиция "Любимая женщина" абсолютно романтическая. Но, как мне кажется, у большинства слушателей вы все-таки ассоциируетесь с патриотическими песнями.
— Если судить по трем абсолютно аншлаговым концертам в "Крокусе" с лирической программой "Ты моя", которые были 9, 10 и 11 марта, зрители меня принимают любым. За что им большое спасибо. Да и в моем творчестве всего хватает: есть песни о религии, о Боге, есть философские — о жизни, преодолении. И лирика, и, безусловно, патриотические композиции. Все это грани моего "подопечного" артиста SHAMAN.
— В одном из интервью вы признались, что муж из вас так себе: мало времени проводите дома и по большей части отсыпаетесь. Елена с пониманием относится к этому?
— Дело в том, что ей деваться некуда. Она, конечно же, понимает, что музыка и творчество — это моя жизнь и народная любовь требует, чтобы ты сегодня был в одном городе на концерте, завтра — в другом, послезавтра — в третьем. Понимает, что у меня есть определенная цель, мой путь, моя миссия, и не мешает мне исполнять мое предназначение, данное мне свыше.
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца"
Певец SHAMAN выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии По зову женского сердца
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Певец SHAMAN выступает на торжественной церемонии награждения лауреатов премии "По зову женского сердца"
— Не ревнует она вас к поклонницам?
— Она высокоинтеллектуальный человек, а такие люди ревновать не могут.
— Вы с Еленой женаты лет семь уже? В чем секрет гармоничного, крепкого брака, по вашему мнению? Как вы отношения подогреваете?
— Я стараюсь в свое отсутствие каждый день отправлять ей по букету. Где бы я ни был, каждый день она получает от меня цветы и записку, а вот что в ней — я вам не скажу.
© Фото : продюсерский центр SHAMANПевец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
Певец SHAMAN на концерте в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© Фото : продюсерский центр SHAMAN
Певец SHAMAN на концерте в "Крокус Сити Холле"
— Это одна и та же записка?
— Да.
— Ваша дочка от первого брака Варвара идет по вашим стопам? Вы желаете ей стать артисткой? От чего, может быть, предостерегаете в этой профессии, как напутствуете?
— Она еще ребенок и пробует себя в разных ипостасях: прекрасно играет на фортепиано, танцует и в спорте делает определенные успехи. А что из этого получится, поживем — увидим. Но если она выберет музыку, безусловно, я ей помогу.
— Вы примете участие в VK Fest. Что готовите для зрителей?
— Пока не знаю, времени до фестиваля достаточно много. Но вы меня озадачили вопросом — буду думать, какие сюрпризы подготовить для зрителей, как разнообразить свое шоу и чем удивить.
© РИА Новости / Александр Вильф | Перейти в медиабанкПевец SHAMAN
Певец Shaman - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в медиабанк
Певец SHAMAN
— Выступление на фестивале, конечно, отличается от концерта в зале. Что вам дает в эмоциональном плане участие в VK Fest?
— Это молодежный фестиваль, и, безусловно, любое выступление, где такая аудитория, — громкое в прямом смысле этого слова. Потому что под открытым небом публика молодая очень громко кричит — и меня это наполняет энергией. Более того, со всей нашей необъятной Родины я получаю видеооткрытки от школьников и студентов, которые исполняют мои композиции. Эта молодая энергия подогревает меня на новые песни.
— Зрители на ваших концертах говорят, что от вас идет мощная энергетика. Вы как вот этот заряд в себе поддерживаете, настраиваетесь перед выступлением?
— Специально ничего не делаю, чтобы выйти на сцену и, что называется, овладеть залом. Это все-таки, наверное, с опытом приходит, потому что я на сцене с четырех лет, скоро уже будет 30, как выступаю. Но, помимо опыта, нужно еще иметь Божью искру, конечно. Все-таки такому научиться нельзя. Раз зрители ощущают энергетику на себе, значит, я делаю все правильно.
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— Что у вас в ближайших творческих и гастрольных планах?
— Запуск абсолютно новой концертной программы. И начнем ее презентацию мы масштабным, грандиозным концертом, который, по моей задумке, должен перебить успех прошлогоднего выступления на "Газпром Арене", где было 60 тысяч зрителей.
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