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В США спрогнозировали сроки падения Киева - РИА Новости, 16.05.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
18:12 16.05.2024 (обновлено: 20:47 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/shaffer-1946502738.html
В США спрогнозировали сроки падения Киева
В США спрогнозировали сроки падения Киева - РИА Новости, 16.05.2024
В США спрогнозировали сроки падения Киева
Украина может потерпеть поражение на фронте в течение трех месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T18:12
2024-05-16T20:47
специальная военная операция на украине
в мире
украина
харьковская область
киев
вооруженные силы сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина может потерпеть поражение на фронте в течение трех месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. &lt;…&gt; Русские добились огромного прогресса", — отметил он.По словам экс-разведчика, ВСУ не удастся остановить продвижение российской армии."В настоящий момент не осталось никаких вариантов, единственное, на что рассчитывает администрация Байдена, — это на то, что неизбежное падение Украины произойдет после 4 ноября", — резюмировал Шаффер.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Во вторник в ведомстве констатировали, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html
https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946479943.html
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в мире, украина, харьковская область, киев, вооруженные силы сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Харьковская область, Киев, Вооруженные силы США, Вооруженные силы Украины
В США спрогнозировали сроки падения Киева

Шаффер: Киев может пасть уже через три месяца

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС России в зоне СВО
Военнослужащий ВС России в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащий ВС России в зоне СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина может потерпеть поражение на фронте в течение трех месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
"Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. <…> Русские добились огромного прогресса", — отметил он.
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По словам экс-разведчика, ВСУ не удастся остановить продвижение российской армии.
"В настоящий момент не осталось никаких вариантов, единственное, на что рассчитывает администрация Байдена, — это на то, что неизбежное падение Украины произойдет после 4 ноября", — резюмировал Шаффер.
Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.
Во вторник в ведомстве констатировали, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаХарьковская областьКиевВооруженные силы СШАВооруженные силы Украины
 
 
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