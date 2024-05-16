https://ria.ru/20240516/shaffer-1946502738.html

В США спрогнозировали сроки падения Киева

В США спрогнозировали сроки падения Киева - РИА Новости, 16.05.2024

В США спрогнозировали сроки падения Киева

Украина может потерпеть поражение на фронте в течение трех месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T18:12

2024-05-16T18:12

2024-05-16T20:47

специальная военная операция на украине

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киев

вооруженные силы сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Украина может потерпеть поражение на фронте в течение трех месяцев, предположил бывший разведчик Вооруженных сил США Тони Шаффер в интервью YouTube-каналу Judging Freedom."Я пытаюсь быть реалистом. Вероятно, примерно уже через три месяца мы увидим падение Киева. <…> Русские добились огромного прогресса", — отметил он.По словам экс-разведчика, ВСУ не удастся остановить продвижение российской армии."В настоящий момент не осталось никаких вариантов, единственное, на что рассчитывает администрация Байдена, — это на то, что неизбежное падение Украины произойдет после 4 ноября", — резюмировал Шаффер.Ранее, 3 мая, в Минобороны сообщили, что группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения, а подразделения ВСУ безуспешно пытаются зацепиться за отдельные рубежи.Во вторник в ведомстве констатировали, что российские военные продвинулись вглубь обороны ВСУ в Харьковской области. Российские военные несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. Двенадцатого мая ведомство сообщило об освобождении населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья. В понедельник стало известно, что армия взяла под контроль Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

https://ria.ru/20240516/spetsoperatsiya-1946455888.html

https://ria.ru/20240516/zelenskiy-1946479943.html

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