https://ria.ru/20240516/sevmorput-1946397622.html

Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути

Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути - РИА Новости, 16.05.2024

Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути

Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:57

2024-05-16T12:57

2024-05-16T12:57

в мире

россия

китай

северный морской путь

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора", - говорится в заявлении.

https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html

россия

китай

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, китай, северный морской путь