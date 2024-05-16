https://ria.ru/20240516/sevmorput-1946397622.html
Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути
Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути - РИА Новости, 16.05.2024
Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути
Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:57
2024-05-16T12:57
2024-05-16T12:57
в мире
россия
китай
северный морской путь
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора. Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля. "Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора", - говорится в заявлении.
https://ria.ru/20240404/tankery-1937698028.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, китай, северный морской путь
В мире, Россия, Китай, Северный морской путь
Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути
Россия и Китай будут продвигать использование Севморпути как важного коридора
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Россия и Китай будут продвигать использование Северного морского пути как важного международного транспортного коридора.
Текст совместного заявления РФ и КНР об углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, вступающих в новую эпоху, в контексте 75-летия установления дипломатических отношений между двумя странами опубликован на сайте Кремля.
"Стороны рассматривают практическое сотрудничество России и Китая... В этих целях они договорились: продвигать использование Северного морского пути в качестве важного международного транспортного коридора", - говорится в заявлении.