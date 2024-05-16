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В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома" - РИА Новости, 16.05.2024
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23:27 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946554708.html
В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"
В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома" - РИА Новости, 16.05.2024
В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"
Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом",... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T23:27
2024-05-16T23:27
технологии
сша
россия
вашингтон (штат)
джо байден
алексей лихачев
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
запорожская аэс
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования. Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против. В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона. Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома". Кроме того, в четверг комитет одобрил законопроект о введении санкций против любого лица, связанного с Запорожской АЭС. Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html
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технологии, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс
Технологии, США, Россия, Вашингтон (штат), Джо Байден, Алексей Лихачев, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Запорожская АЭС
В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"

Комитет конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против "Росатома"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
Логотип государственной корпорации по атомной энергии Росатом - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования.
Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против.
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В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона.
Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома".
Кроме того, в четверг комитет одобрил законопроект о введении санкций против любого лица, связанного с Запорожской АЭС.
Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
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ТехнологииСШАРоссияВашингтон (штат)Джо БайденАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Запорожская АЭС
 
 
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