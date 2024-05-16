В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"
Комитет конгресса США одобрил законопроект о введении санкций против "Росатома"
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЛоготип государственной корпорации по атомной энергии "Росатом"
ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования.
Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против.
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В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона.
Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома".
Кроме того, в четверг комитет одобрил законопроект о введении санкций против любого лица, связанного с Запорожской АЭС.
Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве.
В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.
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