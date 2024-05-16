https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946554708.html

В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"

В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома" - РИА Новости, 16.05.2024

В конгрессе США одобрили проект о санкциях против "Росатома"

Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом",... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T23:27

2024-05-16T23:27

2024-05-16T23:27

технологии

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россия

вашингтон (штат)

джо байден

алексей лихачев

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

запорожская аэс

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ВАШИНГТОН, 16 мая — РИА Новости. Комитет по международным делам палаты представителей конгресса США в четверг одобрил законопроект о введении санкции против госкорпорации "Росатом", свидетельствуют итоги голосования. Согласно опубликованным результатам, 37 членов комитета отдали свои голоса за "Акт о применении санкций против Росатома", еще двое проголосовали против. В случае последующего принятия всей палатой представителей и сенатом, законопроект требует от президента США ввести санкции против российской госкорпорации, а также связанных с ней лиц и организаций, часть из которых уже находятся под ограничительными мерами Вашингтона. Документ также обязывает американскую администрацию направить в конгресс отчет о стратегии замещения поставок продукции "Росатома". Кроме того, в четверг комитет одобрил законопроект о введении санкций против любого лица, связанного с Запорожской АЭС. Президент США Джо Байден ранее подписал принятый американскими конгрессменами закон о запрете на импорт урана из России, сообщили в Белом доме. "Росатом" в комментарии для РИА Новости назвал этот закон дискриминационным и нерыночным. Подобные решения, имеющие политический подтекст, носят деструктивный характер для устойчивого функционирования глобального рынка товаров и услуг ядерного топливного цикла, отметили в госкорпорации. Подчеркнуто, что "Росатом" прочно удерживает позиции мирового лидера в атомных технологиях и продолжит развивать отношения с зарубежными партнерами, заинтересованными в долгосрочном сотрудничестве. В четверг глава госкорпорации Алексей Лихачев сообщил журналистам, что первые американские компании уже нашли лазейки в запрете на поставки урановой продукции из РФ и подают заявки на организацию таких поставок.

https://ria.ru/20240427/rossiya-1942635286.html

https://ria.ru/20240425/zapad-1942117896.html

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технологии, сша, россия, вашингтон (штат), джо байден, алексей лихачев, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", запорожская аэс