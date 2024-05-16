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США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР" - РИА Новости, 16.05.2024
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19:20 16.05.2024 (обновлено: 19:25 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946518157.html
США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР"
США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР" - РИА Новости, 16.05.2024
США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР"
Министерство финансов США внесло в санкционный список двух россиян и три российские компании якобы за организацию поставок в Россию вооружений из КНДР, сообщило РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T19:20
2024-05-16T19:25
россия
москва
сша
кндр (северная корея)
в мире
санкции в отношении россии
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный список двух россиян и три российские компании якобы за организацию поставок в Россию вооружений из КНДР, сообщило американское ведомство в четверг. "Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции в отношении двух россиян и трех российских компаний за поставки оружия между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой", - говорится в сообщении ведомства. В санкционный список включены предприниматели Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также связанные с ними компании ООО "Транс Капитал", ООО "Рафорт" и ООО "Технология". Как утверждают власти США, "по меньшей мере с апреля 2023 года Газарян выступал посредником для (Ашота) Мкртычева при проведении переговоров о закупках различных видов вооружений для России в КНДР". Словакций предприниматель Ашот Мкртычев уже находится под санкциями США с марта 2023 года, в Вашингтоне утверждают, что он связан с "попытками проведения оружейных сделок между Россией из КНДР". Газаряна же подозревают в том, что он якобы выступал в качестве "посредника". Буднев, который является владельцем компании ООО "Технология", по утверждению минфина США, "обеспечивал поставки военного коммуникационного оборудования, которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российского военного сектора", - утверждают в минфине США. Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ. Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим. Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
https://ria.ru/20240515/nikaragua-1946216073.html
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946299637.html
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москва
сша
кндр (северная корея)
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россия, москва, сша, кндр (северная корея), в мире, санкции в отношении россии
Россия, Москва, США, КНДР (Северная Корея), В мире, Санкции в отношении России
США ввели санкции против двух россиян за "поставки оружия из КНДР"

Двое россиян и три компаний попали под санкции минфина США якобы за связь с КНДР

© AP Photo / Patrick SemanskyЗдание Министерства финансов США в Вашингтоне
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 16 мая - РИА Новости. Министерство финансов США внесло в санкционный список двух россиян и три российские компании якобы за организацию поставок в Россию вооружений из КНДР, сообщило американское ведомство в четверг.
"Сегодня управление по контролю за иностранными активами министерства финансов США вводит санкции в отношении двух россиян и трех российских компаний за поставки оружия между Россией и Корейской Народной Демократической Республикой", - говорится в сообщении ведомства.
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В санкционный список включены предприниматели Рафаэль Газарян и Алексей Буднев, а также связанные с ними компании ООО "Транс Капитал", ООО "Рафорт" и ООО "Технология".
Как утверждают власти США, "по меньшей мере с апреля 2023 года Газарян выступал посредником для (Ашота) Мкртычева при проведении переговоров о закупках различных видов вооружений для России в КНДР". Словакций предприниматель Ашот Мкртычев уже находится под санкциями США с марта 2023 года, в Вашингтоне утверждают, что он связан с "попытками проведения оружейных сделок между Россией из КНДР". Газаряна же подозревают в том, что он якобы выступал в качестве "посредника". Буднев, который является владельцем компании ООО "Технология", по утверждению минфина США, "обеспечивал поставки военного коммуникационного оборудования, которое, вероятно, происходило из КНДР и предназначалось для поддержки российского военного сектора", - утверждают в минфине США.
Сама КНДР уже не раз опровергала заявления западных СМИ и чиновников о якобы поставках России вооружений. Представитель северокорейского МИД заявлял, что КНДР никогда не имела никаких оружейных сделок с РФ, а любое сообщение СМИ об этом является "абсурднейшим слухом". Глава департамента МИД КНДР по делам США Квон Чжон Гын также отмечал, что Штаты "глупо" пытались оправдать поставки своих вооружений Украине, распространяя "беспочвенную версию" о якобы оружейных сделках между КНДР и РФ.
Как ранее заявлял в интервью РИА Новости посол России в Пхеньяне Александр Мацегора, речи о поставках КНДР боеприпасов РФ не идет, Северная Корея находится фактически в предвоенной обстановке, арсеналы нужны им самим.
Ранее директор департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев говорил РИА Новости, что эксперты ООН, отслеживающие возможные нарушения санкций Совета безопасности в отношении КНДР, опровергают вбросы, что Москва эти ограничения нарушает. По словам Ильичева, Россия ответственно относится к своим международным обязательствам, а спекуляциями занимаются те, кто зациклен на задаче дискредитации России.
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