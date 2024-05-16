https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946442132.html

Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира

Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира - РИА Новости, 16.05.2024

Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира

Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T15:12

2024-05-16T15:12

2024-05-16T15:15

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европа

альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )

российская академия наук

мвф

оэср

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума. По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной. "Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства. На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)". "Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.

https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html

https://ria.ru/20240226/sanktsii-1929666773.html

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цены на нефть, китай, россия, европа, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, мвф, оэср, экономика