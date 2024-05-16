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Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира - РИА Новости, 16.05.2024
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15:12 16.05.2024 (обновлено: 15:15 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946442132.html
Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира
Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира - РИА Новости, 16.05.2024
Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира
Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T15:12
2024-05-16T15:15
цены на нефть
китай
россия
европа
альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук )
российская академия наук
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума. По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной. "Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства. На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)". "Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.
https://ria.ru/20240504/sanktsii-1943786007.html
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цены на нефть, китай, россия, европа, альберт бахтизин ( директор центрального экономико-математического института российской академии наук ), российская академия наук, мвф, оэср, экономика
Цены на нефть, Китай, Россия, Европа, Альберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук ), Российская академия наук, МВФ, ОЭСР, Экономика
Эксперты оценили устойчивость экономических систем ключевых стран мира

Бахтизин: страны Европы не выдержат такого же санкционного давления, как Россия

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкПамятник-скульптура знаку "Евро"
Памятник-скульптура знаку Евро - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Памятник-скульптура знаку "Евро". Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Мощное санкционное давление, обрушившееся на Россию, не выдержала бы ни одна страна Европы, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Недавно совместно с китайскими коллегами из национального суперкомпьютерного центра КНР мы провели исследование, стресс-тест крупнейших экономик мира с позиций санкционного давления", - сказал он на полях VI международного Московского академического международного форума.
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По его словам, они решили оценить устойчивость экономических систем ключевых стран мира и их способность противостоять масштабным санкциям со стороны остальных государств и международных организаций. В рамках сценария оценивались потери ВВП от полного прекращения торговых отношений с подсанкционной страной.
"Расчеты проводились на модели, построенной для более 100 стран мира. Учитывая, что крупнейшие международные организации (МВФ, ОЭСР, ВТО и другие) предполагают дальнейшую геоэкономическую фрагментацию, коллеги из Китая считают возможным вариант торговой и экономической блокады их страны и, кроме того, попытки изолировать Россию от мира также вряд ли прекратятся", - заметил собеседник агентства.
На вопрос, как среагировали бы экономики ведущих стран мира на такое масштабное давление, директор ЦЭМИ, ответил, что "Россия, Китай, Индия, Индонезия и США пострадали бы незначительно (минус 2-4%)".
"Их ВВП упал бы, но не критически. А вот для экономик европейских стран подобное давление было бы критичным и, по нашим с коллегами расчетам, ВВП стран ЕС снизился бы в диапазоне 8-12%", - заключил Бахтизин.
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Цены на нефтьКитайРоссияЕвропаАльберт Бахтизин ( директор Центрального экономико-математического института Российской академии наук )Российская академия наукМВФОЭСРЭкономика
 
 
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