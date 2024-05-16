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В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая - РИА Новости, 16.05.2024
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10:31 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946346244.html
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая - РИА Новости, 16.05.2024
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая
Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:31
2024-05-16T10:31
россия
китай
дмитрий песков
в мире
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Путем диалога, путем поиска таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как преодолевается угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ.
https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html
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россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая

Песков: угроза вторичных санкций против Китая преодолевается путем диалога

© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая развевается над офисными зданиями в Шанхае. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям".
"Путем диалога, путем поиска таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как преодолевается угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 21.03.2024
В Кремле ответили на вопрос о сложностях в отношениях с китайскими банками
21 марта, 13:39
 
РоссияКитайДмитрий ПесковВ мире
 
 
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