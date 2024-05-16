https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946346244.html

В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая

В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая - РИА Новости, 16.05.2024

В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая

Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне,... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T10:31

2024-05-16T10:31

2024-05-16T10:31

россия

китай

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Путем диалога, путем поиска таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как преодолевается угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ.

https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html

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россия, китай, дмитрий песков, в мире