https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946346244.html
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая - РИА Новости, 16.05.2024
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая
Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне,... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T10:31
2024-05-16T10:31
2024-05-16T10:31
россия
китай
дмитрий песков
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_0:540:5184:3456_1920x0_80_0_0_ff6d5cadb81934cf85d6fe55cfb46d96.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ преодолевается путем диалога и поиска путей, которые не были бы подвержены влиянию извне, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью "Известиям". "Путем диалога, путем поиска таких путей, которые не были бы подвержены влиянию извне", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как преодолевается угроза вторичных санкций в отношении Китая из-за сотрудничества с РФ.
https://ria.ru/20240321/kitay-1934682819.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/149487/21/1494872171_528:0:5136:3456_1920x0_80_0_0_1a8c1f3ad9c370a8818798bc197a073f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, китай, дмитрий песков, в мире
Россия, Китай, Дмитрий Песков, В мире
В Кремле рассказали, как преодолевается угроза санкций против Китая
Песков: угроза вторичных санкций против Китая преодолевается путем диалога