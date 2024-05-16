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Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 16.05.2024
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01:10 16.05.2024 (обновлено: 01:44 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946299637.html
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 16.05.2024
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T01:10
2024-05-16T01:44
новая зеландия
россия
в мире
санкции в отношении россии
иран
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс."Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.Уточняется, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. По данным МИД Новой Зеландии, новые санкции также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html
https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html
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новая зеландия, россия, в мире, санкции в отношении россии, иран, владимир путин
Новая Зеландия, Россия, В мире, Санкции в отношении России, Иран, Владимир Путин
Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Глава МИД Питерс: Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юрлиц

© Fotolia / Anke van WykФлаг Новой Зеландии
Флаг Новой Зеландии - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© Fotolia / Anke van Wyk
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
"Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Запад по-настоящему испугался России
15 мая, 08:00
Уточняется, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. По данным МИД Новой Зеландии, новые санкции также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".
В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.05.2024
Качество политической элиты Запада достигло отрицательных значений
11 мая, 08:00
 
Новая ЗеландияРоссияВ миреСанкции в отношении РоссииИранВладимир Путин
 
 
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