https://ria.ru/20240516/sanktsii-1946299637.html

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций - РИА Новости, 16.05.2024

Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций

Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T01:10

2024-05-16T01:10

2024-05-16T01:44

новая зеландия

россия

в мире

санкции в отношении россии

иран

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс."Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.Уточняется, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. По данным МИД Новой Зеландии, новые санкции также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240515/rossiya-1946046646.html

https://ria.ru/20240511/zapad-1945146688.html

новая зеландия

россия

иран

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новая зеландия, россия, в мире, санкции в отношении россии, иран, владимир путин