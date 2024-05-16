Новая Зеландия расширила список антироссийских санкций
Глава МИД Питерс: Новая Зеландия ввела санкции против 28 физических и 14 юрлиц
Флаг Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Новая Зеландия внесла в список антироссийских санкций 28 физических и 14 юридических лиц, заявил министр иностранных дел страны Уинстон Питерс.
"Министр иностранных дел Уинстон Питерс сегодня объявил о дальнейших санкциях в отношении 28 физических и 14 юридических лиц", - говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте ведомства.
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Уточняется, что в рамках нового пакета санкций Новая Зеландия нацелена на физических и юрлиц, якобы причастных к передаче оружия из КНДР и Ирана в Россию. По данным МИД Новой Зеландии, новые санкции также "направлены против тех, кто способствует принудительному переселению украинских детей в Россию".
В связи с конфликтом на Украине Новая Зеландия ввела ранее санкции против России, следуя примеру западных стран. Новозеландская разведка считает, что экономические санкции против России, "вероятно, воспрепятствовали развитию ее новых технологий и подтолкнули к использованию более скрытых методов для получения жизненно важных компонентов".
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.