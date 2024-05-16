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В Херсонской области объявили авиационную опасность
В Херсонской области объявили авиационную опасность - РИА Новости, 16.05.2024
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:39
2024-05-16T11:39
2024-05-16T11:48
херсонская область
владимир сальдо
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 мая – РИА Новости. Авиационная опасность объявлена в Херсонской области, оперативные службы приведены в повышенную готовность, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."В Херсонской области объявлена авиационная опасность. Оперативные службы приведены в повышенную готовность", - написал Сальдо.
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херсонская область , владимир сальдо, россия
Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия
В Херсонской области объявили авиационную опасность
Сальдо: в Херсонской области объявлена авиационная опасность