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Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск - РИА Новости, 16.05.2024
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11:43 16.05.2024 (обновлено: 11:48 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/rvsn-1946364482.html
Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск
Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск - РИА Новости, 16.05.2024
Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск
Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал приоритетным наращивание боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T11:43
2024-05-16T11:48
безопасность
россия
сергей каракаев
ракетные войска стратегического назначения
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал приоритетным наращивание боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, состоялось заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности РВСН на летний период 2024 учебного года. Мероприятие проходило под руководством генерал-полковника Каракаева. "Командующий РВСН уделил особое внимание вопросу наращивания боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что всего за последнее полугодии в РВСН проведено более 150 мероприятий тактической подготовки, в числе которых — тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями. По словам Каракаева, в РВСН обеспечено "поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач по предназначению".
https://ria.ru/20240322/rvsn-1934946085.html
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безопасность, россия, сергей каракаев, ракетные войска стратегического назначения
Безопасность, Россия, Сергей Каракаев, Ракетные войска стратегического назначения
Командующий РВСН назвал приоритетную задачу для войск

Генерал Каракаев назвал наращивание боевых возможностей РВСН приоритетом

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкГиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области
Гиперзвуковой ракетный комплекс Авангард заступил на боевое дежурство в Оренбургской области - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Гиперзвуковой ракетный комплекс "Авангард" заступил на боевое дежурство в Оренбургской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев назвал приоритетным наращивание боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в состав новых ракетных комплексов, сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, состоялось заседание военного совета Ракетных войск стратегического назначения, на котором были подведены итоги зимнего периода обучения и уточнены основные направления деятельности РВСН на летний период 2024 учебного года. Мероприятие проходило под руководством генерал-полковника Каракаева.
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"Командующий РВСН уделил особое внимание вопросу наращивания боевых возможностей группировки РВСН за счет ввода в боевой состав новых ракетных комплексов", - говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что всего за последнее полугодии в РВСН проведено более 150 мероприятий тактической подготовки, в числе которых — тактические учения и занятия с ракетными полками и ракетными дивизионами, а также ряд командно-штабных учений с ракетными соединениями под руководством командующего РВСН и командующих ракетными армиями.
По словам Каракаева, в РВСН обеспечено "поддержание выучки органов военного управления, соединений, воинских частей и подразделений на уровне, гарантирующем успешное выполнение задач по предназначению".
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БезопасностьРоссияСергей КаракаевРакетные войска стратегического назначения
 
 
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