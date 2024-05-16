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В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии - РИА Новости, 16.05.2024
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01:56 16.05.2024 (обновлено: 06:17 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/rozysk-1946301323.html
В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии
В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии - РИА Новости, 16.05.2024
В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии
МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T01:56
2024-05-16T06:17
в мире
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россия
урмас рейнсалу
эльмар вахер
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства. "Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД. Также в объявленным в розыск в базе значится экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
https://ria.ru/20240515/rozysk-1946142329.html
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в мире, эстония, россия, урмас рейнсалу, эльмар вахер
В мире, Эстония, Россия, Урмас Рейнсалу, Эльмар Вахер
В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии

МВД России объявило в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии

© РИА Новости / Светлана Шевченко | Перейти в медиабанкПолицейская машина
Полицейская машина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Светлана Шевченко
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Полицейская машина. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства.
"Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД.
Также в объявленным в розыск в базе значится экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения.
Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.
Владимир Вятрович - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
МВД России объявило в розыск депутата Верховной рады Владимира Вятровича
15 мая, 14:20
 
В миреЭстонияРоссияУрмас РейнсалуЭльмар Вахер
 
 
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