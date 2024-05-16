https://ria.ru/20240516/rozysk-1946301323.html

В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии

В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии - РИА Новости, 16.05.2024

В России объявили в розыск экс-глав МИД и полиции Эстонии

МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T01:56

2024-05-16T01:56

2024-05-16T06:17

в мире

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эльмар вахер

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. МВД России объявило в розыск бывших глав МИД и полиции Эстонии Урмаса Рейнсала и Эльмара Вахера, следует из базы ведомства. "Урмас Рейнсал, 22.6.1975. Разыскивается по статье УК", - следует из базы розыска МВД. Также в объявленным в розыск в базе значится экс-начальник полиции Эстонии Эльмар Вахер 1975 года рождения. Статьи, по которым их разыскивают, не разглашаются.

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в мире, эстония, россия, урмас рейнсалу, эльмар вахер