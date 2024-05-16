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Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России - РИА Новости, 16.05.2024
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12:03 16.05.2024 (обновлено: 14:14 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/rossiya-1946375273.html
Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России
Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России - РИА Новости, 16.05.2024
Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России
Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад, и продолжает расти вопреки санкциям, передает La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T12:03
2024-05-16T14:14
экономика
россия
франция
москва
европейский банк реконструкции и развития
владимир путин
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад, и продолжает расти вопреки санкциям, передает La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития."Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — приводит издание слова главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.Так, в 2023 году, согласно данным ЕБРР, экономика России выросла на 3,6%, а в этом году ожидается увеличение ВВП страны на 2,5%, приводится в статье статистика.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945892067.html
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экономика, россия, франция, москва, европейский банк реконструкции и развития, владимир путин
Экономика, Россия, Франция, Москва, Европейский банк реконструкции и развития, Владимир Путин
Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России

Главный экономист ЕБРР Яворчик: Запад ошибся в отношении российской экономики

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСпасская башня Московского Кремля и Покровский собор
Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Спасская башня Московского Кремля и Покровский собор. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад, и продолжает расти вопреки санкциям, передает La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития.
"Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — приводит издание слова главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.
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Так, в 2023 году, согласно данным ЕБРР, экономика России выросла на 3,6%, а в этом году ожидается увеличение ВВП страны на 2,5%, приводится в статье статистика.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
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