https://ria.ru/20240516/rossiya-1946375273.html

Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России

Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России - РИА Новости, 16.05.2024

Главный экономист ЕБРР указал на жесткий просчет Запада в вопросе России

Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад, и продолжает расти вопреки санкциям, передает La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:03

2024-05-16T12:03

2024-05-16T14:14

экономика

россия

франция

москва

европейский банк реконструкции и развития

владимир путин

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Российская экономика оказалась более устойчивой, чем ожидал Запад, и продолжает расти вопреки санкциям, передает La Libre со ссылкой на прогнозы Европейского банка реконструкции и развития."Я думаю, было нереально ожидать, что санкции против России приведут к глубокому экономическому и финансовому кризису, как многие надеялись", — приводит издание слова главного экономиста ЕБРР Беаты Яворчик.Так, в 2023 году, согласно данным ЕБРР, экономика России выросла на 3,6%, а в этом году ожидается увеличение ВВП страны на 2,5%, приводится в статье статистика.В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что ограничительные меры неэффективны. Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240514/sanktsii-1945892067.html

https://ria.ru/20240418/sanktsii-1940701474.html

россия

франция

москва

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экономика, россия, франция, москва, европейский банк реконструкции и развития, владимир путин