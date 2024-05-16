Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа
Роскачество предложило выдавать участникам туррынка сертификаты China Friendly
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Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскачество поддержит ассоциацию "Мир без границ" и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly, организация также предлагает перевести данный стандарт в статус ГОСТа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Роскачество заключает с разработчиком и держателем стандарта China Friendly - Ассоциацией международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" соглашение, подразумевающее совместную работу по продвижению стандарта. Также обсуждается инициатива Роскачества перевести данный стандарт в статус Национального стандарта РФ - ГОСТа", - сообщили в организации, уточнив, что официальное подписание документа состоится в рамках российско-китайского форума "Амурэкспо-2024", который пройдет в конце мая. Утверждением ГОСТов в РФ занимается Росстандарт.
Поясняется, что подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства "Роскачество - Туризм" аккредитован Росаккредитацией и будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям данного стандарта. В их числе - отели, рестораны, а также аэропорты, вокзалы, метрополитены, круизные суда, музеи, выставочные центры, туроператоры.
"Выдаваемый органом "Роскачество - Туризм" специальный знак China Friendly будет размещаться на объектах туриндустрии, а информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов", - указали в организации.
Отмечается, что стандарт предполагает создание комфортной среды пребывания в России для туристов из Китая, в том числе наличие информации на китайском языке и возможность оперативного перевода, адаптация продуктов и услуг, подготовка персонала и много другое.
"Мы уверены, что внедрение предприятиями отрасли гостеприимства стандартов Сhina Friendly привлечет дополнительный поток туристов из Китая, включит российские туристические объекты в постоянные маршруты для путешественников из дружественной нам страны", - процитировали в сообщении руководителя Роскачества Максима Протасова.
"В комплексе прочих мер стандарт China Friendly способствует продвижению российского турпродукта на международном рынке, привлечению клиентов из Китая и увеличению доходов турбизнеса", - добавил председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, слова которого привели в сообщении.