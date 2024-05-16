Рейтинг@Mail.ru
Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа - РИА Новости, 16.05.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:53 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/roskachestvo-1946308301.html
Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа
Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа - РИА Новости, 16.05.2024
Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа
Роскачество поддержит ассоциацию "Мир без границ" и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly, организация также... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T05:53
2024-05-16T05:53
россия
китай
максим протасов
роскачество
мир без границ
федеральная служба по аккредитации (росаккредитация)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_0:56:2941:1710_1920x0_80_0_0_b8581e4bc04e29676d0ea7f1759360aa.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскачество поддержит ассоциацию "Мир без границ" и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly, организация также предлагает перевести данный стандарт в статус ГОСТа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества. "Роскачество заключает с разработчиком и держателем стандарта China Friendly - Ассоциацией международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" соглашение, подразумевающее совместную работу по продвижению стандарта. Также обсуждается инициатива Роскачества перевести данный стандарт в статус Национального стандарта РФ - ГОСТа", - сообщили в организации, уточнив, что официальное подписание документа состоится в рамках российско-китайского форума "Амурэкспо-2024", который пройдет в конце мая. Утверждением ГОСТов в РФ занимается Росстандарт. Поясняется, что подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства "Роскачество - Туризм" аккредитован Росаккредитацией и будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям данного стандарта. В их числе - отели, рестораны, а также аэропорты, вокзалы, метрополитены, круизные суда, музеи, выставочные центры, туроператоры. "Выдаваемый органом "Роскачество - Туризм" специальный знак China Friendly будет размещаться на объектах туриндустрии, а информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов", - указали в организации. Отмечается, что стандарт предполагает создание комфортной среды пребывания в России для туристов из Китая, в том числе наличие информации на китайском языке и возможность оперативного перевода, адаптация продуктов и услуг, подготовка персонала и много другое. "Мы уверены, что внедрение предприятиями отрасли гостеприимства стандартов Сhina Friendly привлечет дополнительный поток туристов из Китая, включит российские туристические объекты в постоянные маршруты для путешественников из дружественной нам страны", - процитировали в сообщении руководителя Роскачества Максима Протасова. "В комплексе прочих мер стандарт China Friendly способствует продвижению российского турпродукта на международном рынке, привлечению клиентов из Китая и увеличению доходов турбизнеса", - добавил председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, слова которого привели в сообщении.
https://ria.ru/20240516/turpotok-1946306837.html
https://ria.ru/20240516/kharbin-1946308104.html
https://ria.ru/20240515/kitay-1945724956.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/07/1800906310_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_c8e57847ee9312a4058585e1ceb8469a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, китай, максим протасов, роскачество, мир без границ, федеральная служба по аккредитации (росаккредитация), в мире
Россия, Китай, Максим Протасов, Роскачество, Мир без границ, Федеральная служба по аккредитации (Росаккредитация), В мире
Роскачество предложило перевести стандарт China Friendly в статус ГОСТа

Роскачество предложило выдавать участникам туррынка сертификаты China Friendly

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и КНР
Государственные флаги Российской Федерации и КНР - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
Перейти в медиабанк
Государственные флаги Российской Федерации и КНР . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Роскачество поддержит ассоциацию "Мир без границ" и вместе с ней будет выдавать участникам туристического рынка сертификаты China Friendly, организация также предлагает перевести данный стандарт в статус ГОСТа, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роскачества.
"Роскачество заключает с разработчиком и держателем стандарта China Friendly - Ассоциацией международного сотрудничества в туризме "Мир без границ" соглашение, подразумевающее совместную работу по продвижению стандарта. Также обсуждается инициатива Роскачества перевести данный стандарт в статус Национального стандарта РФ - ГОСТа", - сообщили в организации, уточнив, что официальное подписание документа состоится в рамках российско-китайского форума "Амурэкспо-2024", который пройдет в конце мая. Утверждением ГОСТов в РФ занимается Росстандарт.
Флаги КНР и России - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
Турпоток между Россией и КНР может вскоре достигнуть доковидных показателей
Вчера, 05:17
Поясняется, что подведомственный Роскачеству орган по сертификации и классификации объектов индустрии гостеприимства "Роскачество - Туризм" аккредитован Росаккредитацией и будет проводить оценку объектов на соответствие требованиям данного стандарта. В их числе - отели, рестораны, а также аэропорты, вокзалы, метрополитены, круизные суда, музеи, выставочные центры, туроператоры.
"Выдаваемый органом "Роскачество - Туризм" специальный знак China Friendly будет размещаться на объектах туриндустрии, а информация о прошедших сертификацию предприятиях будет включена в реестр Росаккредитации и базы данных турагрегаторов", - указали в организации.
Вид Харбина - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
В Харбине открылся павильон с российскими продуктами
Вчера, 05:44
Отмечается, что стандарт предполагает создание комфортной среды пребывания в России для туристов из Китая, в том числе наличие информации на китайском языке и возможность оперативного перевода, адаптация продуктов и услуг, подготовка персонала и много другое.
"Мы уверены, что внедрение предприятиями отрасли гостеприимства стандартов Сhina Friendly привлечет дополнительный поток туристов из Китая, включит российские туристические объекты в постоянные маршруты для путешественников из дружественной нам страны", - процитировали в сообщении руководителя Роскачества Максима Протасова.
"В комплексе прочих мер стандарт China Friendly способствует продвижению российского турпродукта на международном рынке, привлечению клиентов из Китая и увеличению доходов турбизнеса", - добавил председатель совета ассоциации "Мир без границ" Александр Львов, слова которого привели в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 15.05.2024
Больше чем Украина и Тайвань: Путин вновь летит в Китай
15 мая, 08:00
 
РоссияКитайМаксим ПротасовРоскачествоМир без границФедеральная служба по аккредитации (Росаккредитация)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала