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Искусственный интеллект составил рейтинг компаний в сфере ИИ в России

Искусственный интеллект составил рейтинг компаний в сфере ИИ в России - РИА Новости, 16.05.2024

Искусственный интеллект составил рейтинг компаний в сфере ИИ в России

Искусственный интеллект "Билайна" составил рейтинг компаний, которые занимаются ИИ в России - он был сформирован на основе новостей из СМИ и Telegram-каналов за РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T11:15

2024-05-16T11:15

2024-05-16T11:15

билайн

москва

россия

технологии

ии

искусственный интеллект (ии)

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Искусственный интеллект "Билайна" составил рейтинг компаний, которые занимаются ИИ в России - он был сформирован на основе новостей из СМИ и Telegram-каналов за 2023 год, рассказали в компании."Билайн Big Data & AI и Brand Analytics представили составленный нейросетью рейтинг компаний, институтов и регионов, занимающихся искусственным интеллектом (ИИ) в России. Нейросеть была обучена на данных из открытых источников. Основой при формировании датасета для расчета представленного рейтинга стали новости в СМИ и Telegram-каналах за 2023 год", - сообщается в релизе компании. Схожий рейтинг нейросеть составляла и за 2022 год.Нейросеть "Билайна" проанализировала более 7 миллиардов публичных русскоязычных сообщений в Telegram и более 130 миллионов русскоязычных публикаций в СМИ. Тематика искусственного интеллекта затрагивалась только в 823 тысячах новостей (без дублирования). После этого ИИ выбрал победителей в 12 номинациях, среди них - "Вклад в подготовку кадров", "Вклад в развитие ИИ в России", "Социальный ИИ", "Присутствие в инфополе".Согласно рейтингу, "Сбер" стал победителем в номинациях "Инвестиционная открытость", "Присутствие в инфополе", "Банки. Вклад в развитие ИИ". "Яндекс" стал лучшим в номинации "Вклад в подготовку кадров", а VK - "Социальный искусственный интеллект". Москва заняла первое место в номинации "Вклад региона в развитие ИИ", здесь же спецприз получил Камчатский край. Ozon победил в номинации "Ритейл. Вклад в развитие ИИ", а НИУ ВШЭ - "Вузы. Вклад в развитие ИИ"."За год количество новостей по теме ИИ выросло почти в два раза и достигло почти 2 миллионов (с повторами - ред.). Это значит, что бизнес осознает важность трансляции своих достижений обществу, а наш рейтинг, по моему мнению, мог стать толчком для еще большего освещения пользы ИИ в СМИ", - прокомментировал директор по искусственному интеллекту и цифровым продуктам "Билайн" Константин Романов.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

билайн, москва, россия, технологии, ии, искусственный интеллект (ии)