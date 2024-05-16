https://ria.ru/20240516/rakh-1946386449.html

В РАХ назвали Андрияку величайшим мастером кисти

В РАХ назвали Андрияку величайшим мастером кисти - РИА Новости, 16.05.2024

В РАХ назвали Андрияку величайшим мастером кисти

Народный художник РФ Сергей Андриака был величайшим мастером кисти, его работы завоевали признание и любовь во всем мире, отечественная культура понесла тяжелую РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T12:31

2024-05-16T12:31

2024-05-16T12:35

культура

россия

москва

сергей андрияка

российская академия художеств

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МОСКВА, 16 мая – РИА Новости. Народный художник РФ Сергей Андриака был величайшим мастером кисти, его работы завоевали признание и любовь во всем мире, отечественная культура понесла тяжелую утрату в связи с его кончиной, заявили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств (РАХ). Андрияка скончался в четверг утром в возрасте 65 лет. "Российская академия художеств и вся отечественная культура понесли тяжелую утрату. Ушел из жизни прекрасный человек, величайший мастер кисти, работы которого завоевали признание и любовь во всем мире. Искусству художника и его гражданской позиции были присущи глубокая духовность, внимание к лучшим традициям отечественной и мировой культуры, современное восприятие мира и задач искусства", - говорится в сообщении. Коллеги отмечают, что художник был удивительным честным открытым человеком, который снискал любовь, признательность и уважение многих людей. Президиум РАХ также выразил соболезнования родным и близким Андрияки. "Светлые воспоминания о человеке, который честно и достойно прожил свою жизнь, оставив после себя плоды своих добрых дел, всегда будут сильнее смерти. Скорбим и искренне сочувствуем родным, близким, друзьям и коллегам Сергея Николаевича Андрияки", - заключили в Академии художеств. Народный художник РФ, основатель и художественный руководитель Школы акварели, ректор Академии акварели и изящных искусств Сергей Андрияка родился 14 июля 1958 года в Москве. Картины Андрияки украшают первый корпус Кремля, где работает глава государства. На стенах также размещены работы его учеников. Всего – более 200 картин.

https://ria.ru/20240516/andriyaka-1946378877.html

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россия, москва, сергей андрияка, российская академия художеств