https://ria.ru/20240516/pvo-1946316705.html

Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах - РИА Новости, 16.05.2024

Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России украинскую ракету "Точка-У" и более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:25

2024-05-16T07:25

2024-05-16T11:11

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брянская область

калужская область

специальная военная операция на украине

белгородская область

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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России украинскую ракету "Точка-У" и более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, над Белгородской областью сбили "Точку-У", два снаряда РСЗО "Ольха" и один дрон. В небе над Крымом перехватили два и уничтожили четыре беспилотника. Еще два аппарата сбили над Тульской областью, по одному — над Брянской и Калужской.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО регулярно отбивает атаки противника.

https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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безопасность, россия, тульская область, республика крым, брянская область, калужская область, белгородская область