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Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах - РИА Новости, 16.05.2024
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07:25 16.05.2024 (обновлено: 11:11 16.05.2024)
https://ria.ru/20240516/pvo-1946316705.html
Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах
Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах - РИА Новости, 16.05.2024
Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах
Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России украинскую ракету "Точка-У" и более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:25
2024-05-16T11:11
безопасность
россия
тульская область
республика крым
брянская область
калужская область
специальная военная операция на украине
белгородская область
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России украинскую ракету "Точка-У" и более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны."В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.Так, над Белгородской областью сбили "Точку-У", два снаряда РСЗО "Ольха" и один дрон. В небе над Крымом перехватили два и уничтожили четыре беспилотника. Еще два аппарата сбили над Тульской областью, по одному — над Брянской и Калужской.ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО регулярно отбивает атаки противника.
https://ria.ru/20240516/operatory-1946315549.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
тульская область
республика крым
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безопасность, россия, тульская область, республика крым, брянская область, калужская область, белгородская область
Безопасность, Россия, Тульская область, Республика Крым, Брянская область, Калужская область, Специальная военная операция на Украине, Белгородская область
Силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

МО: силы ПВО ночью уничтожили 11 беспилотников в пяти регионах

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс
Зенитный ракетный комплекс - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс. Архивное фото
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МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Минувшей ночью системы ПВО сбили над территорией России украинскую ракету "Точка-У" и более десятка беспилотников, сообщили в Минобороны.
"В течение прошедшей ночи пресечены очередные попытки киевского режима совершить террористические атаки с применением БПЛА самолетного типа, реактивной системы залпового огня "Ольха" и тактического ракетного комплекса "Точка-У" по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в релизе.
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Так, над Белгородской областью сбили "Точку-У", два снаряда РСЗО "Ольха" и один дрон. В небе над Крымом перехватили два и уничтожили четыре беспилотника. Еще два аппарата сбили над Тульской областью, по одному — над Брянской и Калужской.
ВСУ практически ежедневно обстреливают центральные и приграничные регионы России, наносят удары с беспилотников и устраивают диверсии. ПВО регулярно отбивает атаки противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияТульская областьРеспублика КрымБрянская областьКалужская областьБелгородская область
 
 
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