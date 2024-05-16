https://ria.ru/20240516/pvo-1946315845.html

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 16.05.2024

Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области

ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T07:10

2024-05-16T07:10

2024-05-16T07:16

специальная военная операция на украине

калужская область

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

владислав шапша

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.Уточняется, что на месте работает оперативная группа.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

калужская область

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калужская область, безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, владислав шапша