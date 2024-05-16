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Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области - РИА Новости, 16.05.2024
Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T07:10
2024-05-16T07:10
2024-05-16T07:16
специальная военная операция на украине
калужская область
безопасность
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вооруженные силы рф
владислав шапша
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО ночью уничтожила беспилотник в Калужской области, по предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет, сообщил губернатор региона Владислав Шапша в своем Telegram-канале."Сегодня ночью в Сухиничском районе силами ПВО был уничтожен БПЛА. По предварительным данным, пострадавших и разрушений инфраструктуры нет", - написал он.Уточняется, что на месте работает оперативная группа.
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Силы ПВО уничтожили беспилотник в Калужской области
Губернатор Шапша: силы ПВО ночью уничтожили беспилотник в Калужской области