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В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
Два беспилотника сбиты силами ПВО над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщается на сайте областного министерства по региональной... РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T03:45
2024-05-16T03:45
2024-05-16T03:49
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. Два беспилотника сбиты силами ПВО над Тульской областью, пострадавших и разрушений нет, сообщается на сайте областного министерства по региональной безопасности."В ночь на 16 мая дежурными средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожены два БПЛА над Тульской областью. Реагирование экстренных служб организовано. Пострадавших и разрушений нет", - говорится в сообщении.
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тульская область, безопасность, россия
Специальная военная операция на Украине, Тульская область, Безопасность, Россия
В Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ
Власти: в Тульской области силы ПВО уничтожили два беспилотника ВСУ