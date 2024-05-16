https://ria.ru/20240516/pvo-1946298410.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:58
2024-05-16T00:58
2024-05-16T00:58
специальная военная операция на украине
почепский район
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_badeffa9f60e42f0c58f53b78e3bb93f.jpg
МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
почепский район
брянская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/16/1873405120_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e8e408382f88eac070f016b4fd0a2c70.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
почепский район, брянская область, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Почепский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области