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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024

2024-05-16T00:58

2024-05-16T00:58

2024-05-16T00:58

специальная военная операция на украине

почепский район

брянская область

россия

александр богомаз

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

почепский район

брянская область

россия

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2024

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почепский район, брянская область, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф