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Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:58 16.05.2024
https://ria.ru/20240516/pvo-1946298410.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ - РИА Новости, 16.05.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ
ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. РИА Новости, 16.05.2024
2024-05-16T00:58
2024-05-16T00:58
специальная военная операция на украине
почепский район
брянская область
россия
александр богомаз
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале. "Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он. Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
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почепский район
брянская область
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почепский район, брянская область, россия, александр богомаз, безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Почепский район, Брянская область, Россия, Александр Богомаз, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Над Брянской областью уничтожили беспилотник ВСУ

Богомаз: силы ПВО уничтожили беспилотник над Почепским районом Брянской области

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкРабота мобильной группы быстрого реагирования
Работа мобильной группы быстрого реагирования - РИА Новости, 1920, 16.05.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 16 мая - РИА Новости. ПВО уничтожила беспилотник над Почепским районом Брянской области, пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Богомаз в Telegram-канале.
"Беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Почепским районом силами ПВО Министерства обороны РФ. Пострадавших и разрушений нет", - написал он.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Отмечается, что на месте работают оперативные службы.
 
Специальная военная операция на УкраинеПочепский районБрянская областьРоссияАлександр БогомазБезопасностьВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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